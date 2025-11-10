Fim da escala 6x1: Erika Hilton diz estar ouvindo sugestão de todos os ministérios

A deputada do PSol é a relatora da PEC 8/25, que prevê a modificação da jornada trabalhista, por lei, de até 44 horas semanais para até 36 horas semanais - (crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

A deputada Erika Hilton (PSol-SP) afirmou, nesta segunda-feira (10/11), que está ouvindo diversos setores econômicos e representantes da Esplanada para adequar o texto que acaba com a escala 6x1 (seis dias de trabalho e um dia de folga). A parlamentar é a relatora da PEC 8/25, que prevê a modificação da jornada trabalhista, por lei, de até 44 horas semanais para até 36 horas semanais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Estamos conversando com todos os ministérios do governo para que possam também nos ajudar com subsídios e com números importantes para desconsiderar e descaracterizar caricaturas da proposta", afirmou. Segundo ela, "tudo é muito bem-vindo e válido”. "Mas, saibamos, o Brasil está preparado, maduro, política e economicamente, para que nós possamos avançar com mais essa matéria e nós avançaremos", emendou.

A fala de Hilton foi feita em uma reunião da Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados promovida para discutir os efeitos da jornada atual. O debate contou com a presença de autoridades como o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, deputados da comissão, empresários e representantes sindicais, como a CUT e a UGT.

Leia mais: Moraes se reúne com Gonet e Motta para discutir o crime organizado

Na ocasião, os parlamentares defenderam o equilíbrio entre produtividade e qualidade de vida dos trabalhadores, com a redução da jornada trabalhistas. Na avaliação do presidente da Comissão de Trabalho, deputado Leonardo Prates (PDT-BA), a proposta precisa agradar tanto as empresas, quantos os trabalhadores brasileiros.

“O diálogo está sempre acima de tudo. Buscamos encontrar um caminho que preserve os empregos, preserve os empreendedores do nosso país e dê melhor qualidade de vida ao nosso trabalhador. Todos aqui estamos chegando a um caminho de transição, com uma diminuição da jornada, que não seja tão impactante para todos, mas que dê ao cidadão e ao trabalhador a vida além do trabalho”, enfatizou Prates.

Leia também: Gleisi critica escolha por Derrite na relatoria do PL antifacção

O deputado Luiz Gastão (PSD-CE), por sua vez, anunciou que um texto sobre o tópico deve ser finalizado nesta semana e encaminhado futuramente ao plenário para que, “se Deus quiser, gente possa concluir esse texto e apresentar na comissão”.

"Na semana que vem, o deputado Léo Prates vai ter condição de poder pautar esse relatório no âmbito da Comissão do Trabalho. E, a partir de então, enviar ao presidente Hugo Motta para que ele possa dar os encaminhamentos devidos para essa questão que aflige a todos nós, a todos brasileiros”, completou.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro