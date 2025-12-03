CPI debate orçamento da Segurança com Lewandowski na próxima semana

A audiência com Lewandowski ocorre em uma etapa na qual a CPI busca integrar ainda mais os esforços entre órgãos federais e estaduais - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A CPI do Crime Organizado deve ouvir, na próxima terça-feira (9/10), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. A expectativa dos parlamentares é aprofundar o diagnóstico sobre falhas estruturais que dificultam o enfrentamento às organizações criminosas no país.

O presidente da comissão, Fabiano Contarato (PT-ES), afirma que a oitiva será uma “oportunidade valiosa” para discutir necessidades urgentes de financiamento. Segundo ele, depoimentos já colhidos sinalizam consenso entre os especialistas: sem investimentos duradouros, não haverá avanço efetivo na redução da criminalidade.

Contarato destacou que a CPI vem identificando brechas que alimentam a sensação de impunidade. “Só conseguiremos avançar se houver investimento real, contínuo e estruturado”, disse o senador, ao defender o fortalecimento das estruturas de combate ao crime nos estados e na União.

O colegiado também pretende abordar a necessidade de ampliar o orçamento e reforçar a capacidade operacional das forças de segurança. O compartilhamento de dados, o uso de inteligência policial e políticas de prevenção estão no foco da comissão.

A audiência ocorre em uma etapa na qual a CPI busca integrar ainda mais os esforços entre órgãos federais e estaduais, com o objetivo de apresentar recomendações concretas para a construção de uma política nacional contra o crime organizado.



