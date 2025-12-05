Primeira Turma começa julgamento do núcleo 2 do golpe na próxima semana

O presidente da turma, ministro Flávio Dino, reservou quatro datas para a análise do caso em dezembro: dias 9, 10, 16 e 17 - (crédito: Andressa Anholete / SCO / STF)

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciará, na próxima terça-feira (9/12), o julgamento de seis réus que compõem o núcleo 2 da chamada trama golpista. As acusações centrais, de acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), envolvem a elaboração da “minuta do golpe”, o monitoramento e a proposta de “neutralização” violenta de autoridades, além da articulação dentro da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para dificultar o voto de eleitores na Região Nordeste durante as eleições de 2022.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, solicitou a pauta para julgamento após o encerramento da fase de instrução processual. O presidente da turma, ministro Flávio Dino, reservou quatro datas para a análise do caso em dezembro: dias 9, 10, 16 e 17.

Os réus respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Os acusados são:

Fernando de Sousa Oliveira, delegado da Polícia Federal (PF);

Filipe Garcia Martins, ex-assessor internacional da presidência da República na gestão de Jair Bolsonaro;

Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva do Exército e ex-assessor da presidência no governo de Bolsonaro;

Marília Ferreira de Alencar, delegada e ex-diretora de Inteligência da PF;

Mário Fernandes, general da reserva do Exército;

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal.