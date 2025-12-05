Primeira Turma começa julgamento do núcleo 2 do golpe na próxima semana

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciará, na próxima terça-feira (9/12), o julgamento de seis réus que compõem o núcleo 2 da chamada trama golpista. As acusações centrais, de acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), envolvem a elaboração da “minuta do golpe”, o monitoramento e a proposta de “neutralização” violenta de autoridades, além da articulação dentro da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para dificultar o voto de eleitores na Região Nordeste durante as eleições de 2022.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, solicitou a pauta para julgamento após o encerramento da fase de instrução processual. O presidente da turma, ministro Flávio Dino, reservou quatro datas para a análise do caso em dezembro: dias 9, 10, 16 e 17.
- Leia também: Demissões de Ramagem e Anderson Torres são publicadas no Diário Oficial
- Leia também: Trama golpista: saiba onde cada um dos condenados cumprirá pena
Os réus respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Os acusados são:
-
Fernando de Sousa Oliveira, delegado da Polícia Federal (PF);
-
Filipe Garcia Martins, ex-assessor internacional da presidência da República na gestão de Jair Bolsonaro;
-
Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva do Exército e ex-assessor da presidência no governo de Bolsonaro;
-
Marília Ferreira de Alencar, delegada e ex-diretora de Inteligência da PF;
-
Mário Fernandes, general da reserva do Exército;
-
Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal.
Saiba Mais
- Política Dino marca julgamento do caso Marielle para fevereiro do ano que vem
- Política "Eduardo talvez jamais volte a ver o pai", lamenta Carlos Bolsonaro
- Política Presidente da CPMI do INSS anuncia diagnóstico de tumor
- Política LDO antecipa liberação de emendas parlamentares em ano eleitoral
- Política Análise: Congresso avança sobre Orçamento e escancara uso eleitoral de emendas
- Política Para Gilmar, a Lei do Impeachment caducou