InícioPolítica
RELAÇÕES EXTERIORES

Governo adia Cúpula do Mercosul, mas mantém assinatura de acordo com UE

O tratado será firmado ainda na presidência brasileira do Mercosul, já que a troca de comando ocorre antes do encontro de chefes de Estado.

Convencido por Lula, o presidente Emanuel Macron já admite possibilidade de assinatura do acordo com UE - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
Convencido por Lula, o presidente Emanuel Macron já admite possibilidade de assinatura do acordo com UE - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O governo federal adiou a Cúpula do Mercosul para janeiro do ano que vem, segundo interlocutores do Palácio do Planalto. Manteve, porém, a assinatura do acordo de livre-comércio entre o bloco sul-americano e a União Europeia (UE), prevista para o dia 20 de dezembro, em Brasília. O tratado será firmado ainda na presidência brasileira do Mercosul, já que a troca de comando ocorre antes do encontro de chefes de Estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi, do lado sul-americano, o principal articulador do acordo, e pretende obter os créditos pelo resultado da negociação. O adiamento da cúpula ocorreu também porque os presidentes da Argentina, Javier Milei, e do Paraguai, Santiago Peña, não poderiam participar no dia 20. O Executivo espera realizar a cúpula em Foz do Iguaçu, no Paraná, por simbolismo: o Brasil vai passar a presidência do Mercosul para o Paraguai, cuja principal fronteira com o território brasilieiro é na cidade paranaense.

Apesar de o acordo já ser dado como certo pelo governo brasileiro, o Parlamento Europeu ainda precisa aprovar o texto, em votação marcada entre os dias 16 e 19 de dezembro. O acordo precisa do aval de 15 dos 27 países europeus. A principal resistência atualmente é da França, já que os agricultores franceses, especialmente os produtores de carne, pressionam o governo por temer a concorrência com a carne brasileira. Mesmo esse país, porém, já deu sinais de ter suavizado sua posição. No dia 6 de novembro, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse a empresários brasileiros que vê "perspectivas positivas" sobre a assinatura do acordo. Por outro lado, o Parlamento da França aprovou uma resolução para rejeitar a assinatura.

Antes do acordo em si, o Parlamento Europeu votará uma série de medidas de proteção aos agricultores, como forma de acalmar ânimos e aumentar a aceitação do mecanismo econômico, fortemente apoiado por países como a Espanha e Alemanha.

Em negociação há 25 anos, o tratado de livre-comércio é uma das prioridades do governo federal para o comércio exterior, especialmente após o tarifaço imposto pelos Estados Unidos neste ano. Lula anunciou a assinatura no final de novembro, durante coletiva de imprensa em Joanesburgo, África do Sul. "É um acordo que envolve praticamente 722 milhões de habitantes, e US$ 22 trilhões de PIB (Produto Interno Bruto). É uma coisa extremamente importante. Possivelmente seja o maior acordo comercial do mundo. Depois que assinar o acordo, vai ter ainda muita tarefa para a gente poder começar a usufruir das benesses desse acordo. Mas vai ser assinado", enfatizou. Na ocasião, ele também comentou sobre a possibilidade de adiar a Cúpula — agora confirmada.

Segundo estimativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), as exportações do Brasil para a Europa terão aumento de US$ 7 bilhões no curto prazo. O tratado remove impostos de 97% dos produtos industriais brasileiros exportados, e de 70% dos itens agrícolas.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 07/12/2025 04:26
SIGA
x