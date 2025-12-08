"Combate ao feminicídio é tarefa dos homens", diz Lula

Lula e ministros durante participação na 14ª Conferência Nacional de Assistência Social, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (8/12) que o combate ao feminicídio deve ser uma luta desempenhada sobretudo por homens.

“Combater o feminicídio é uma tarefa das mulheres? Não, essa é uma responsabilidade nossa (dos homens). A violência só tem um lado e é o lado masculino. O homem acha que quando casa, namora, ele é dono da mulher”, discursou o petista durante a 14ª Conferência Nacional de Assistência Social (CNAS), em Brasília.

A declaração de Lula ocorreu horas após o presidente assinar uma lei que endurece penas contra crimes sexuais e passa a aplicar as mesmas medidas protetivas da Lei Maria da Penha para autores de crimes sexuais contra vulneráveis, como proibição de contato ou aproximação da vítima, familiares e testemunhas, programas de reeducação obrigatórios e suspensão de visitas a dependentes menores de idade.

Descumprir as medidas protetivas de urgência acarreta pena de 2 a 5 anos de prisão, além de multa.

Diante de esforços ao combate à violência contra a mulher, o presidente projetou uma união com Congresso e Judiciário para planejar ações que acabem com os casos de violência de gênero.

“Vou convocar reunião com Poderes da República, Congresso, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais de Justiça, sindicatos, evangélicos e todo mundo pra fazer mutirão educacional contra a violência contra mulher neste país”, enfatizou.