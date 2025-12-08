União Brasil anuncia expulsão do ministro Celso Sabino do partido

A presença de Sabino é discutida desde setembro, quando o União Brasil rompeu com o presidente Lula - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil)

O União Brasil decretou a expulsão, nesta segunda-feira (8/12), do atual ministro do Turismo, Celso Sabino do partido. A decisão ocorreu em uma reunião da Comissão Executiva Nacional da legenda, nesta tarde. Um total de 3/5 dos membros da Executiva apoiou a expulsão e o cancelamento da filiação do ministro.

“A expulsão decorre de uma representação apresentada contra Sabino, que permaneceu no governo federal, em atitude contrária a uma determinação do partido anunciada em setembro envolvendo todos os filiados”, afirmou, em nota, o partido.

A presença de Sabino é discutida desde setembro deste ano, quando o União Brasil rompeu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e deu um prazo de 30 dias para que todos os filiados que ocupavam cargos ligados ao governos se retirassem. O partido reiterou que quem continuasse trabalhando com o líder petista seria implicado de “infidelidade partidária” e o ministro, mesmo assim, decidiu ficar.

O deputado federal licenciado anunciou que chegou a enviar uma carta de demissão ao presidente da República, mas que Lula pediu para que ele ficasse no cargo por mais tempo. Não cumprindo o prazo, o parlamentar ficou suspenso da legenda, desde outubro, sendo alvo de processo no Conselho de Ética do partido.

"Celso Sabino não integra mais os quadros do União Brasil

A Comissão Executiva Nacional do União Brasil decidiu, durante reunião realizada na tarde desta segunda-feira (8), pela expulsão com cancelamento de filiação do deputado federal e atual ministro do Turismo, Celso Sabino.

A expulsão decorre de uma representação apresentada contra Sabino, que permaneceu no Governo Federal. em atitude contrária a uma determinação do partido anunciada em setembro envolvendo todos os filiados.

Atendendo a outra representação, a Comissão deliberou sobre a intervenção no Diretório Estadual do Pará, que passa a ser presidido por uma Comissão Executiva Interventora."