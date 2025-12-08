InícioPolítica
Crise entre Poderes

STF julga liminar que altera regras de impeachment de ministros na próxima sexta (12)

O Supremo deve votar a medida até o dia 19 de dezembro sem a necessidade de debates

Ministro Barroso anuncia aposentadoria do STF - (crédito: Reprodução/TV Justiça)
Ministro Barroso anuncia aposentadoria do STF - (crédito: Reprodução/TV Justiça)

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar nesta semana a liminar que alterou regras do processo de impeachment de seus ministros, definida por meio da decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes por meio das Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 1259 e 1260, publicadas na última quarta-feira (3/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A partir desta sexta-feira (12) a Suprema Corte começa apreciar a proposta em plenário virtual com votação até o dia 19 de dezembro sem a necessidade de debates.

A liminar promove uma nova interpretação de dispositivos da Lei nº 1.079, de 1950, conhecida como Lei do Impeachment, sob a justificativa de proteger a independência do Judiciário diante de pedidos classificados como abusivos ou de natureza retaliatória. Com isso, Gilmar Mendes limitou a legitimidade para apresentar denúncias contra ministros do STF ao procurador-geral da República e alterou o quórum necessário para a abertura do processo no Senado, que passa de maioria simples para dois terços dos votos.

Por meio dessa decisão individual, o ministro modificou as regras do impeachment de integrantes da Corte, o que acentuou a tensão, já existente, entre o Supremo e o Senado Federal, que aprecia também nesta quarta-feira (10), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa Legislativa, o projeto que altera a Lei do Impeachment.

Conforme apurado pelo Correio, o texto do Senado, que compete com o julgamento no STF, poderá estabelecer quórum de dois terços para autorizar a abertura de processos contra ministros do STF, redefinir o prazo em 15 dias para que os presidentes da Câmara e do Senado se manifestem sobre pedidos de impeachment e delimitar quem terá legitimidade para apresentar as denúncias: partidos com representação no Congresso, a OAB, entidades de classe e cidadãos, por meio de iniciativa popular subscrita por 1% do eleitorado brasileiro.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 08/12/2025 16:30 / atualizado em 08/12/2025 16:31
SIGA
x