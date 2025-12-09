Moraes manda soltar o deputado Rodrigo Bacellar com tornozeleira

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou, nesta terça-feira (9/12), a liberdade do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), o deputado Rodrigo Bacellar (União Brasil).
Apesar da ordem de soltura, o ministro impôs o uso de tornozeleira eletrônica e afastamento imediato do cargo de presidente da Casa. Além disso, também ordenou medidas como recolhimento noturno e impedimento de comunicação com outros investigados.
A decisão ocorreu após votação promovida pela Alerj para a revogação da prisão do parlamentar. Bacellar foi detido pela Polícia Federal em 3 de dezembro, sob a suspeita de vazar informações sigilosas da Operação Zargun. Deflagrada em setembro, marcou o momento em que o então deputado estadual TH Joias acabou preso.
Moraes acatou a decisão sobre a soltura. No entanto, determinou que o deputado não retome o comando da Alerj, e ainda fique submetido às ordens de restrição. Veja todas as ordens impostas por Moraes:
- Afastamento da presidência da Alerj;
- Uso de tornozeleira eletrônica;
- Recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 6h;
- Proibição de se comunicar com outros investigados;
- Entrega de todos os passaportes;
- Suspensão do porte de arma de fogo.
A tornozeleira deverá ser instalada "imediatamente", assim que for cumprido o alvará de soltura, de acordo com a decisão. O ministro fixou uma multa diária de R$ 50 mil no caso de descumprimento de alguma medida. Bacellar passa a responder às investigações em liberdade. No entanto, sob monitoramento e restrições de deslocamento, contatos e atuação pública.
