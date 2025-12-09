InícioPolítica
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Moraes manda soltar o deputado Rodrigo Bacellar com tornozeleira

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), apesar da ordem de soltura, determinou o uso de tornozeleira eletrônica, afastamento da presidência da Alerj e recolhimento noturno

Bacellar estava preso desde 3 de dezembro - (crédito: Divulgação / Alerj)
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou, nesta terça-feira (9/12), a liberdade do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), o deputado Rodrigo Bacellar (União Brasil). 

Apesar da ordem de soltura, o ministro impôs o uso de tornozeleira eletrônica e afastamento imediato do cargo de presidente da Casa. Além disso, também ordenou medidas como recolhimento noturno e impedimento de comunicação com outros investigados. 

A decisão ocorreu após votação promovida pela Alerj para a revogação da prisão do parlamentar. Bacellar foi detido pela Polícia Federal em 3 de dezembro, sob a suspeita de vazar informações sigilosas da Operação Zargun. Deflagrada em setembro, marcou o momento em que o então deputado estadual TH Joias acabou preso.  

Moraes acatou a decisão sobre a soltura. No entanto, determinou que o deputado não retome o comando da Alerj, e ainda fique submetido às ordens de restrição. Veja todas as ordens impostas por Moraes:  

  • Afastamento da presidência da Alerj;
  • Uso de tornozeleira eletrônica;
  • Recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 6h;
  • Proibição de se comunicar com outros investigados;
  • Entrega de todos os passaportes;
  • Suspensão do porte de arma de fogo.

A tornozeleira deverá ser instalada "imediatamente", assim que for cumprido o alvará de soltura, de acordo com a decisão. O ministro fixou uma multa diária de R$ 50 mil no caso de descumprimento de alguma medida. Bacellar passa a responder às investigações em liberdade. No entanto, sob monitoramento e restrições de deslocamento, contatos e atuação pública.  

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 09/12/2025 18:16
