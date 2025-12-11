InícioPolítica
Lula planeja reunião entre os Poderes sobre violência contra a mulher

Presidente disse que espera reunir os presidentes dos Três Poderes, na semana que vem, para discutir o papel dos homens no combate à violência contra a mulher

Lula reforçou que a responsabilidade em combater a violência contra a mulher é dos homens - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (11/12) que deve se reunir com os presidentes dos Três Poderes para discutir o papel dos homens no combate à violência contra a mulher.

Segundo o presidente, a violência contra a mulher é “problema do homem”, e os homens devem assumir a responsabilidade pela campanha. Defendeu ainda que é preciso reeducar os homens, não apenas aumentar penas. 

“Talvez na semana que vem eu vá ter uma reunião com o presidente da Suprema Corte (ministro Edson Fachin), com a ministra Cármen Lúcia, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (ministro Herman Benjamin), com o presidente da Câmara (Hugo Motta), do Senado (Davi ALcolumbre), para que a gente discuta qual é o papel dos homens na luta contra a violência  contra a mulher. Porque quem é violento é o homem”, disse Lula.

Ele foi questionado sobre o tema durante entrevista à TV Alterosa, de Belo Horizonte, em Minas Gerais 

“A violência contra a mulher não é um problema da mulher, é um problema do homem. É o homem que tem que parar de ser violento, de ser machista, de achar que ele é dono da parceira dele”, disse ainda o presidente.

Casos geraram preocupação

Lula passou a discursar contra a violência contra a mulher após uma série de casos de violência de grande repercussão, como a mulher que foi atropelada e arrastada por ciúmes, e que teve as duas pernas amputadas, em São Paulo. Segundo ele, foi um pedido da primeira-dama Janja da Silva.

“Não é só aumentar a pena, mudar o Código Penal. É reeducar. Nós, homens, precisamos ter a coragem de assumir a responsabilidade, que nós somos os culpados pela violência contra a mulher. Então, nós temos que parar”, acrescentou Lula.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 11/12/2025 14:09
