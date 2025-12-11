Hugo Motta volta a ser alvo nas redes, com 72,8% menções negativas

Estudo mostra que Motta foi retratado nas redes sociais como autoritário, despreparado e conivente com a violência - (crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), voltou a ser atacado nas redes sociais após os últimos eventos na Casa. De acordo com pesquisa da Ativaweb, de cada 9 menções, 10 tinham teor crítico. O estudo detectou 7.345.109 menções ao episódio envolvendo a aprovação do PL da Dosimetria e o uso de força policial contra o deputado Glauber Braga (PSol-RJ). Também foram registrados comentários negativos relacionados à suspeita de censura na transmissão da TV Câmara e a episódios de cerceamento da imprensa.

De acordo com a pesquisa, realizada entre os dias 9 e 10 de dezembro, 72,8% das menções a Motta foram negativas. O episódio do mata-leão aplicado por um policial legislativo contra Glauber foi um dos pontos que causou maior indignação. Já a aprovação do PL da Dosimetria foi classificado por 70% das menções como “retrocesso”, “golpe jurídico” ou “anistia indireta”. Foram analisados dados pelas APIs oficiais de Facebook, Instagram, TikTok, e X (antigo Twitter).

Para o coordenador da pesquisa, Alek Maracajá, a situação saiu do controle e os ataques nas redes aumentaram após a retirada da imprensa do plenário e o desligamento do sinal da TV Câmara. “Hugo Motta, tinha todos os elementos para sair com saldo político: poderia ter se posicionado como a vítima de um protesto radical, enquadrando Glauber Braga como um anarquista que tumultuou a sessão. Mas fez exatamente o oposto. Ao autorizar ou permitir o uso de força contra um parlamentar e, em seguida, retirar a imprensa enquanto o plenário pegava fogo, ele próprio alimentou a pior versão possível do episódio”, frisou.

Maracajá afirmou que o impacto sobre a imagem de Hugo Motta foi imediato. A Ativaweb aponta que o deputado deixou de ser gestor da crise para tornar-se o próprio protagonista da crise. “Transformou um problema controlável em uma narrativa de abuso, censura e autoritarismo, colocando fogo numa situação que já era terrível e se posicionando deliberadamente como o centro do debate negativo, ressaltou.

O levantamento mostra ainda que Glauber Braga emergiu como vítima e seu comportamento foram descritas como coerente e corajoso. Outro internautas fizeram comparações com episódio anterior na Câmara, quando parlamentares da direita bloquearam o plenário por mais de 30 horas e Hugo Motta não reagiu e nem ordenou a retira à força dos ocupantes da Mesa.

O estudo mostra que Motta foi retratado como autoritário, despreparado e conivente com a violência. Hashtags como #CongressoInimigoDoPovo e #PiorCongressoDaHistória dominaram as plataformas.