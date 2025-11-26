Psol aciona PGR contra Nikolas por ajuda a Bolsonaro em tentativa de fuga

Psol suspeita que Nikolas tenha participado do planejamento da tentativa de violação da tornozeleira eletrônica de Bolsonaro, ocorrida horas após encontro entre os dois - (crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

A líder do Psol na Câmara, deputada Talíria Petrone (Psol-RJ), declarou nesta quarta-feira (26/11) que a bancada do partido protocolou uma representação junto à Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) por suspeita de participar da violação da tornozeleira eletrônica do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ocorrida no último sábado (23).



O documento, assinado por 12 parlamentares do Psol, pede a instauração de um inquérito para investigar a prática de desobediência judicial e a suspeita de que o parlamentar tenha participado do planejamento da tentativa de violação da tornozeleira eletrônica do ex-presidente, ocorrida horas após um encontro entre os dois, na casa de Bolsonaro.

Segundo a representação, o deputado violou a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que restringiu Bolsonaro e quem o visitar de portar qualquer tipo de aparelho eletrônico que captem fotos ou gravem imagens. O documento destaca que o próprio Nikolas Ferreira requereu esclarecimentos sobre as regras de visitação no dia 11 de novembro.

"Nikolas Ferreira não pode alegar desconhecimento. Ele se manifestou nos autos do processo, ele sabia das regras. O uso do celular, flagrado por drone da imprensa na presença de Bolsonaro, configura inegável descumprimento de ordem judicial e demonstra má-fé deliberada na tentativa de manipular a opinião pública" afirma a representação.

Psol pede proibição a novas visitas

No requerimento, a bancada do PSol solicitou uma perícia técnica e quebra de sigilo telefônico do parlamentar no período que antecedeu e sucedeu a visita para esclarecer se houve planejamento ou participação na tentativa de inutilização da tornozeleira.

Também foi pedida uma medida cautelar, proibindo o contato e novas visitas de Nikolas a Bolsonaro, visando evitar a obstrução da Justiça e a eventual combinação de novas estratégias para violar as cautelares.

A representação foi assinada pelos deputados Talíria Petrone, Célia Xakriabá (Psol-MG), Érika Hilton (Psol-SP), Fernanda Melchionna (Psol-R) , Chico Alencar (Psol-RJ), Glauber Braga (Psol-RJ), Henrique Vieira (Psol-RJ), Ivan Valente (Psol-SP), Luciene Cavalcante (Psol-SP), Luiza Erundina (Psol-SP), Sâmia Bomfim (Psol-SP) e Tarcísio Motta (Psol-RJ).

O Correio entrou em contato com o parlamentar, mas não obteve retorno.

