"Grande derrota da família Bolsonaro", diz Gleisi sobre Magnitsky

Ministra das Relações Institucionais celebrou a retirada, nesta sexta (12/12), das sanções econômicas impostas ao ministro Alexandre de Moraes e sua esposa

"É uma grande derrota da família de Jair Bolsonaro, traidores que conspiraram contra o Brasil e contra a Justiça", escreveu Gleisi nas redes sociais - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, declarou nesta sexta-feira (12/12) que a retirada das sanções da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e sua esposa "é uma grande derrota da família de Jair Bolsonaro".

Gleisi afirmou ainda que foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quem atuou pela revogação da medida. Anúncio foi feito pelos Estados Unidos no início desta tarde.

"A retirada das sanções dos EUA contra o ministro Alexandre de Moraes é uma grande vitória do Brasil e do presidente Lula. Foi Lula quem colocou esta revogação na mesa de Donald Trump, num diálogo altivo e soberano. É uma grande derrota da família de Jair Bolsonaro, traidores que conspiraram contra o Brasil e contra a Justiça", escreveu Gleisi em suas redes sociais.

As sanções impediam que Moraes e sua esposa, a advogada Viviane Barci de Moraes, mantivessem bens nos Estados Unidos, e nem que fizessem negócios com empresas norte-americanas. Na prática, eles foram impedidos de usar grande parte dos serviços bancários, que dependem do sistema financeiro dos EUA, e não podiam, por exemplo, ter cartões de bandeiras americanas em bancos brasileiros.

Lula negociou fim das sanções

Nas conversas que teve com Trump, Lula defendeu a derrubada das sanções contra Moraes,  além de negociar as tarifas impostas sobre produtos brasileiros.

A imposição da Lei Magnitsky contra Moraes ocorreu no fim de julho. Ao anunciar a medida, Trump acusou Moraes de realizar uma perseguição contra Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. À época, o julgamento ainda estava em andamento.

As sanções foram articuladas principalmente pelo filho do ex-presidente, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que se mudou para os Estados Unidos e se dedicou a fazer campanha por sanções contra o Brasil e contra autoridades brasileiras, como a suspensão de vistos de ministros de Estado e outros ministros do STF.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 12/12/2025 15:55 / atualizado em 12/12/2025 15:56
