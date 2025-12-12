"Grande derrota da família Bolsonaro", diz Gleisi sobre Magnitsky

"É uma grande derrota da família de Jair Bolsonaro, traidores que conspiraram contra o Brasil e contra a Justiça", escreveu Gleisi nas redes sociais - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, declarou nesta sexta-feira (12/12) que a retirada das sanções da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e sua esposa "é uma grande derrota da família de Jair Bolsonaro".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Gleisi afirmou ainda que foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quem atuou pela revogação da medida. Anúncio foi feito pelos Estados Unidos no início desta tarde.

"A retirada das sanções dos EUA contra o ministro Alexandre de Moraes é uma grande vitória do Brasil e do presidente Lula. Foi Lula quem colocou esta revogação na mesa de Donald Trump, num diálogo altivo e soberano. É uma grande derrota da família de Jair Bolsonaro, traidores que conspiraram contra o Brasil e contra a Justiça", escreveu Gleisi em suas redes sociais.

A retirada das sanções dos EUA contra o ministro Alexandre de Moraes é uma grande vitória do Brasil e do presidente Lula.

Foi Lula quem colocou esta revogação na mesa de Donald Trump, num diálogo altivo e soberano.

É uma grande derrota da família de Jair Bolsonaro, traidores que… December 12, 2025

As sanções impediam que Moraes e sua esposa, a advogada Viviane Barci de Moraes, mantivessem bens nos Estados Unidos, e nem que fizessem negócios com empresas norte-americanas. Na prática, eles foram impedidos de usar grande parte dos serviços bancários, que dependem do sistema financeiro dos EUA, e não podiam, por exemplo, ter cartões de bandeiras americanas em bancos brasileiros.

Leia também: EUA retiram Alexandre de Moraes da lista Magnitsky

Lula negociou fim das sanções

Nas conversas que teve com Trump, Lula defendeu a derrubada das sanções contra Moraes, além de negociar as tarifas impostas sobre produtos brasileiros.

A imposição da Lei Magnitsky contra Moraes ocorreu no fim de julho. Ao anunciar a medida, Trump acusou Moraes de realizar uma perseguição contra Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. À época, o julgamento ainda estava em andamento.

As sanções foram articuladas principalmente pelo filho do ex-presidente, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que se mudou para os Estados Unidos e se dedicou a fazer campanha por sanções contra o Brasil e contra autoridades brasileiras, como a suspensão de vistos de ministros de Estado e outros ministros do STF.