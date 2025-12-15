InícioPolítica
CASO ZAMBELLI

Suplente do PL assume vaga após renúncia de Carla Zambelli

Adilson Barroso (PL-SP) toma posse na Câmara após decisões do STF e saída da deputada condenada, hoje presa na Itália

Adilson Barroso é o primeiro suplente do Partido Liberal em São Paulo - (crédito: www.facebook.com/Reprodução)
Adilson Barroso é o primeiro suplente do Partido Liberal em São Paulo - (crédito: www.facebook.com/Reprodução)

Após a renúncia da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), formalizada no no domingo (14/12), Adilson Barroso (PL-SP) foi empossado oficialmente na Câmara dos Deputados. Primeiro suplente do Partido Liberal em São Paulo, ele assume o mandato nesta segunda-feira (15), em meio à ação judicial que resultou na perda do cargo da parlamentar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A mudança ocorre após uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Na última quinta-feira (11), o ministro Alexandre de Moraes determinou a decretação da perda do mandato de Zambelli e a convocação do suplente. Um dia antes, o plenário da Câmara havia rejeitado a cassação por falta de votos. Posteriormente, Moraes anulou essa deliberação ao afirmar que, em casos de condenação criminal com trânsito em julgado, a perda do mandato é atribuição do Judiciário. O entendimento foi confirmado por membros da Primeira Turma da Corte.

Diante do impasse institucional e da pressão sobre a presidência da Câmara, Carla Zambelli optou por entregar o cargo. A deputada está presa na Itália e aguarda decisão sobre um eventual processo de extradição para o Brasil. Ela foi condenada pelo Supremo a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a mais de cinco anos por porte ilegal de arma de fogo.

Adilson Barroso é natural de Minas Nova (MG) e mudou-se ainda na infância para o estado de São Paulo. Iniciou a trajetória política aos 23, ao se eleger vereador em Barrinha (SP) pelo PTB, cumprindo mandato de 1997 a 2002.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 15/12/2025 11:00 / atualizado em 15/12/2025 11:01
SIGA
x