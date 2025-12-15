Janja critica declarações de Zezé Di Camargo sobre o SBT

Em sua manifestação, a primeira-dama saiu em defesa do SBT, afirmando que Silvio Santos sempre valorizou o pluralismo e a imparcialidade jornalística, oferecendo espaço para diferentes visões - (crédito: Reprodução Youtube Folha de S Paulo )

A primeira-dama Janja da Silva, por meio das redes sociais, criticou as declarações feitas pelo cantor Zezé Di Camargo a respeito do SBT e das filhas de Silvio Santos. A reação ocorreu após o artista publicar um vídeo criticando a emissora e pedindo o cancelamento de seu especial de Natal, já gravado e previsto para ir ao ar em 17 de dezembro.

Na publicação, o sertanejo pediu que o SBT desistisse de exibir o programa. O cantor afirmou estar descontente com a atual postura do canal, especialmente após a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na inauguração do SBT News, realizada na sexta-feira (12/12).

Segundo Zezé, o posicionamento recente da emissora não representa suas convicções pessoais. No vídeo, ele também fez críticas às filhas de Silvio Santos, fundador do SBT, sem citá-las nominalmente, afirmando que decisões recentes estariam em desacordo com os valores defendidos pelo empresário. Em um dos trechos, o sertanejo declarou: “Filho que não honra pai e mãe, para mim, não existe”.

O cantor ainda afirmou que o SBT estaria “se prostituindo” e disse não querer fazer parte desse processo, além de mencionar o receio de decepcionar parte de seu público caso o especial fosse exibido.

A fala gerou reação da primeira-dama. Janja repudiou o uso do termo “prostituindo” para se referir às filhas de Silvio Santos e à decisão da emissora de convidar o presidente e outras autoridades para o lançamento do novo telejornal. Para ela, a linguagem utilizada pelo cantor reflete machismo e misoginia, além de desrespeitar a presença de mulheres em espaços de poder.

Janja destacou ainda que combater esse tipo de discurso é fundamental para enfrentar a violência simbólica e moral sofrida por mulheres no país. Em sua manifestação, a primeira-dama saiu em defesa do SBT, afirmando que Silvio Santos sempre valorizou o pluralismo e a imparcialidade jornalística, oferecendo espaço para diferentes visões.

Ao comentar o lançamento do SBT News, Janja afirmou que a presença de autoridades locais e nacionais reforça o compromisso defendido pelo fundador da emissora, de um jornalismo informativo e respeitoso. Ela também parabenizou a equipe do telejornal e disse confiar que as filhas, a esposa e o genro de Silvio Santos darão continuidade ao legado do comunicador com responsabilidade.