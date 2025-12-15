Lula lembra de crítica de chanceler da Alemanha na COP30: "Só ficou no hotel"

Presidente anunciou que vai à Alemanha em abril do próximo ano, junto a uma comitiva de empresários brasileiros - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desafiou a Alemanha provar que o combustível brasileiro emite mais gás carbônico do que o combustível do país europeu. Ele comentou sobre o assunto ao relembrar polêmica envolvendo o ministro da Alemanha, Friedrich Merz, durante a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, nesta segunda-feira (15/12). Em novembro, o premiê criticou Belém.

Segundo o líder petista, Merz não gostou da culinária da capital paraense foi porque não saiu do hotel para andar pela capital do Pará. “Você (Merz) pensou que estava, mas não estava no Brasil. Você chegou em Belém e não foi ver um carimbó, não foi tomar uma cachacinha, não foi dançar, só ficou dentro do hotel", comentou, em discurso na inauguração da nova sede da ApexBrasil, em Brasília.

Ao falar sobre combustíveis fósseis, o chefe do Executivo revelou ter feito “um desafio ao primeiro ministro da Alemanha. Eu quero provar, lá na Alemanha, que o nosso combustível emite menos CO2 do que os deles”, projetou o presidente, ao anunciar que, em abril do próximo ano, ele vai à Alemanha junto a uma comitiva de empresários brasileiros para o Hannover, que é a maior feira industrial do mundo.

Na feira de Hannover, Lula anunciou que também falará ao dono da empresa automobilística Mercedes-Bens que o combustível brasileiro consegue ter maior custo-benefício que o alemão.

"Eu quero provar lá na Alemanha que o nosso combustível emite menos CO2 do que os deles. Não quero provar aqui, no Brasil, eu quero provar na Alemanha, na frente de um caminhão da Mercedes-Benz, que é alemão. Cada vez que eles (Mercedes-Benz) inventam (nova tecnologia para o veículo), o (preço) do caminhão aqui aumenta 15%. Esse mix ambientalista para aumentar o caminhão, nós já não precisamos do que eles precisam."