PF diz que Ramagem saiu do país por rota clandestina em Roraima

Ramagem foi condenado pelo STF a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão - (crédito: Zeca Ribeiro/Câmara)

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta segunda-feira (15/12) que o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) deixou o Brasil de forma clandestina em setembro, cruzando a fronteira com a Guiana sem registro oficial. A declaração foi feita durante um encontro com jornalistas, em que o chefe da corporação apresentou uma retrospectiva das ações recentes da corporação.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo Rodrigues, as investigações indicam que o parlamentar atravessou a fronteira pelo estado de Roraima sem passar por postos de controle migratório. Já em território guianense, ele teria embarcado no Aeroporto Internacional de Georgetown, capital do país, com destino a Miami, nos Estados Unidos.

De acordo com a Polícia Federal, o ingresso de Ramagem em solo norte-americano ocorreu mediante o uso de passaporte diplomático.

Leia também: Ramagem desafia a Justiça e ataca Moraes

A saída do país aconteceu em setembro, enquanto Supremo Tribunal Federal (STF) analisava o julgamento dos integrantes do chamado núcleo crucial da trama golpista. Na ocasião, além de Ramagem, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros seis envolvidos foram condenados pela Primeira Turma da Corte em 18 de novembro.

Ramagem foi condenado a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão pelos crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.