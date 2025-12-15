PF diz que Ramagem saiu do país por rota clandestina em Roraima

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta segunda-feira (15/12) que o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) deixou o Brasil de forma clandestina em setembro, cruzando a fronteira com a Guiana sem registro oficial. A declaração foi feita durante um encontro com jornalistas, em que o chefe da corporação apresentou uma retrospectiva das ações recentes da corporação.
Segundo Rodrigues, as investigações indicam que o parlamentar atravessou a fronteira pelo estado de Roraima sem passar por postos de controle migratório. Já em território guianense, ele teria embarcado no Aeroporto Internacional de Georgetown, capital do país, com destino a Miami, nos Estados Unidos.
De acordo com a Polícia Federal, o ingresso de Ramagem em solo norte-americano ocorreu mediante o uso de passaporte diplomático.
A saída do país aconteceu em setembro, enquanto Supremo Tribunal Federal (STF) analisava o julgamento dos integrantes do chamado núcleo crucial da trama golpista. Na ocasião, além de Ramagem, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros seis envolvidos foram condenados pela Primeira Turma da Corte em 18 de novembro.
Ramagem foi condenado a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão pelos crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.
