Defesa de Bolsonaro pede autorização permanente para visitas de Michelle na cadeia

Na solicitação, defesa alega que o objetivo da autorização permanente de Michelle é evitar "sucessivas petições de idêntico conteúdo" - (crédito: Evaristo Sa / AFP)

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (17/12), uma autorização permanente para que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro possa visitar o marido na prisão toda terça e quinta-feira. O ex-chefe do Planalto cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, desde o mês passado.

Para que Bolsonaro possa receber visitas, o ministro Alexandre de Moraes precisa autorizar. Na solicitação, a defesa do ex-presidente alegou que o objetivo da autorização permanente de Michelle é evitar "sucessivas petições de idêntico conteúdo". Bolsonaro já recebeu, além da ex-primeira-dama, os filhos Flávio, Carlos, Jair Renan e Laura.

O ex-chefe do Executivo está cumprindo pena de 27 anos e três meses de prisão por uma tentativa de golpe de Estado para se manter no poder mesmo após derrota nas urnas. Ele foi preso em 22 de novembro após violar a tornozeleira eletrônica e descumprir as medidas cautelares impostas pela Justiça.

Ao justificar a prisão, Moraes citou o risco de fuga do político, além da suspeita de querer causar “tumulto” para obter vantagens pessoais. A desconfiança sobre as intenções de Bolsonaro começou após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocar uma vigília em frente ao condomínio do pai, em Brasília.

O próprio Bolsonaro reconheceu, em audiência de custódia, que usou um material de soldagem para violar a tornozeleira. Aliados do ex-presidente defenderam que ele estava “em surto” e “ouvindo vozes” do aparelho no momento.