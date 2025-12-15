"Bolsonaro pode morrer de um dia para o outro", afirma Mourão

Mourão sobre Bolsonaro: "É outro que, qualquer coisa… O Bolsonaro é aquele cara que anda no fio da navalha, pode morrer de um dia pro outro" - (crédito: Platobr Politica)

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) defendeu que o general Augusto Heleno e o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpram pena em regime domiciliar. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o ex-vice-presidente afirmou que a saúde de ambos está debilitada, o que, segundo ele, é motivo para o Supremo Tribunal Federal (STF) atender a concessão.

“O general Heleno apresenta problemas de saúde há algum tempo, como qualquer pessoa que chegou aos 78 anos submetida às tensões normais da vida militar e depois às enfrentadas em outros momentos. Óbvio que isso causa sequelas, e foi mostrado ao Alexandre de Moraes que seria necessária a prisão domiciliar dele, assim como a do Bolsonaro”, disse ele.

Na sequência, o senador estendeu a análise ao ex-presidente da República: “É outro que, qualquer coisa… O Bolsonaro é aquele cara que anda no fio da navalha, pode morrer de um dia pro outro.”



A saúde de Jair Bolsonaro têm sido mencionada de forma recorrente por seus aliados nos últimos meses. Na sexta-feira (12/12), sua defesa enviou um pedido para a realização de cirurgia e reforçou a concessão da prisão domiciliar. Os advogados sustentam que o quadro de saúde exige cuidados contínuos incompatíveis com o regime prisional comum.

O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou, nesse sábado (13/12), a realização de exames médicos nas dependências da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, onde o ex-presidente cumpre pena, para comprovar a necessidade de cirurgia.