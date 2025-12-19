Insegurança alimentar grave cai para 5,1% no Maranhão, aponta governador

Em entrevista ao CB.Poder, parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, afirmou que a insegurança alimentar grave no estado caiu de 8% para 5,1% no último trimestre de 2024.

Segundo ele, o resultado reflete uma estratégia focada na integração de políticas públicas. “Quando assumi o governo, isso me incomodava muito. Tínhamos um estado com grande potencial, mas com muita gente vivendo na extrema pobreza”, declarou.

Brandão atribuiu a redução à ampliação da rede de restaurantes populares, que atualmente soma 205 unidades. No modelo adotado, o almoço e o jantar custam R$ 1,00, enquanto o café da manhã sai por R$ 0,50. A iniciativa integra o programa Maranhão Livre da Fome. “Com R$ 1 a pessoa almoça, com R$ 1 janta e com 50 centavos toma café, sempre com acompanhamento nutricional”, afirmou, ao explicar que a iniciativa atende principalmente famílias de baixa renda em todo o estado.

Na área fiscal, o governador ressaltou que o Maranhão alcançou a segunda colocação histórica em solidez fiscal no Ranking de Competitividade dos Estados e, pela primeira vez, recebeu nota A na Capacidade de Pagamento (Capag), indicador do Tesouro Nacional. “Saímos da letra C, passamos para B e hoje estamos na letra A, o que mostra que o estado está equilibrado e com capacidade de investimento”, disse. Ele também destacou o crescimento real do PIB de 3,6% em 2023, o segundo maior do Nordeste, atrás apenas da Bahia.

Brandão citou ainda os investimentos em infraestrutura e serviços públicos, com mais de 3 mil obras entregues e outras 800 previstas até janeiro de 2026. Entre elas, ações de saneamento básico, como a entrega de banheiros prontos e tratados em áreas com déficit histórico. “Essas obras são fundamentais porque impactam diretamente a saúde e a dignidade das famílias”, afirmou durante a entrevista.

No campo social, o governador destacou o fortalecimento das políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Desde 2022, foram implantadas 15 novas Patrulhas Maria da Penha, que atendem mais de 40 municípios. Ele também lembrou a sanção, em 24 de novembro, da lei que cria o programa Órfãos do Feminicídio. “Nenhuma criança pode ficar desamparada depois de perder a mãe para a violência. O Estado precisa garantir um mínimo de proteção”, declarou, ao explicar que o benefício prevê meio salário mínimo mensal até os 18 anos.

Ao falar de desenvolvimento logístico, Brandão destacou a movimentação histórica do Porto do Itaqui em 2025, que atingiu 34,1 milhões de toneladas e superou o volume do ano anterior ainda em novembro. “O porto quebra recordes todos os anos e consolida o Maranhão como uma das principais portas de entrada e saída do país”, afirmou. Questionado sobre o futuro político, o governador disse que a discussão ficará para 2026. “Agora, minha prioridade é trabalhar, entregar resultados e prestar contas à sociedade”, concluiu.

*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves

