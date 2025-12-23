Defesa de Bolsonaro pede internação nesta quarta e cirurgia no dia de Natal

O pedido foi protocolado no âmbito do processo em que o ex-presidente está preso e tramita sob a relatoria de Moraes - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para a internação do político amanhã (24/12), com o objetivo de realizar exames preparatórios para uma cirurgia de remoção de hérnia, prevista para a quinta-feira (25), dia de Natal, no Hospital DF Star, em Brasília.

O pedido foi protocolado no âmbito do processo em que Bolsonaro está preso e tramita sob a relatoria de Moraes. Segundo os advogados, a internação antecipada é necessária para a realização de avaliações clínicas e exames pré-operatórios exigidos antes do procedimento cirúrgico.

Antes de uma decisão final do relator, a Procuradoria-Geral da República (PGR) deverá se manifestar sobre o pedido. O prazo para o parecer é de até 24 horas, conforme o rito adotado pelo Supremo em casos envolvendo medidas dessa natureza.

Após a manifestação da PGR, caberá a Alexandre de Moraes decidir se autoriza a internação e a cirurgia do ex-presidente. A defesa sustenta que o procedimento é necessário por razões médicas e aguarda o posicionamento do STF sobre as condições para a realização do tratamento.