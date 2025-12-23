Bolsonaro completa 30 dias preso em regime fechado e aguarda cirurgia abdominal

Ex-chefe do Executivo foi preso em 22 de novembro, após indícios de tentativa de violação da tornozeleira e risco de fuga - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil )

Preso há um mês em regime fechado, o ex-presidente Jair Bolsonaro aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) para deixar temporariamente a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena, a fim de realizar uma cirurgia para retirada de uma hérnia abdominal. A solicitação foi apresentada pela defesa na última semana.

O ministro Alexandre de Moraes determinou a realização de perícia médica por profissionais da Polícia Federal, que atestaram a necessidade de intervenção cirúrgica. Com o laudo em mãos, caberá agora aos advogados indicar uma data para o procedimento e aguardar nova autorização do relator do caso no STF.

Dependendo da evolução do quadro clínico e das condições de recuperação do ex-presidente Bolsonaro, Moraes poderá ser provocado a reavaliar o pedido de transferência para o regime domiciliar. A defesa sustenta que ele enfrenta limitações de saúde e que a estrutura disponível na PF pode não ser suficiente para o pós-operatório.

Bolsonaro foi preso em 22 de novembro, em operação da Polícia Federal, após decisão de Moraes que apontou indícios de tentativa de violação da tornozeleira eletrônica e risco de fuga. Relatórios da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal indicaram que o ex-chefe do Executivo tentou abrir o equipamento, fato posteriormente confessado.

Três dias depois, a prisão preventiva foi convertida em execução de pena, após a defesa não apresentar, dentro do prazo, os embargos declaratórios. Com isso, o ministro considerou o processo transitado em julgado e autorizou o início do cumprimento da pena, fixada em 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Desde então, Bolsonaro permanece detido em um quarto na Superintendência da Polícia Federal, com visitas restritas a familiares, médicos e advogados, mediante autorização judicial. A defesa segue insistindo na concessão da prisão domiciliar.