Ludmilla confronta Patrícia e Daniela Abravanel após polêmica sobre racismo

Ludmilla voltou a se manifestar nas redes sociais na noite de terça-feira (23) para comentar o posicionamento divulgado pelo SBT, no qual a emissora afirmou defender a pluralidade e rejeitar qualquer prática racista.

A cantora usou um vídeo para expressar insatisfação com o conteúdo da nota e com a falta de medidas concretas após o caso.

A artista tem criticado publicamente a permanência do apresentador Marcão do Povo na programação do canal.

Ele foi condenado pela Justiça depois de se referir a Ludmilla como "pobre macaca" em uma transmissão ao vivo, episódio que voltou a repercutir nos últimos dias.

Ao falar sobre a resposta oficial da emissora, Ludmilla destacou o tempo que levou para o posicionamento vir a público e questionou sua efetividade.

"O SBT finalmente se pronunciou após cinco dias em silêncio. Eles disseram que não compactuam com nenhum tipo de preconceito. Ao mesmo que nenhuma atitude foi tomada, nada mudou", afirmou.

Em seguida, a cantora levantou dúvidas sobre a postura adotada pelo canal.

"Na opinião de vocês, uma nota dessas é o suficiente? Ainda mais quando não existe consequência nenhuma [para o Marcão]? Ainda mais quando a própria emissora é usada como espaço para alguém se vangloriar de uma atitude racista?", disse.

Ludmilla também relembrou que o apresentador agradeceu publicamente o apoio recebido da família Abravanel, o que, segundo ela, reforça a necessidade de ações mais firmes.

"Ele ainda agradece o apoio de toda a família Abravanel. Posicionamento de verdade tem que vir acompanhado de alguma atitude. Alguma atitude tem que ter", declarou.

Na legenda da publicação, a cantora adotou um tom ainda mais direto ao citar nomes ligados à direção da emissora.

"Quando alguém agradece publicamente o apoio de uma emissora e da sua direção, a responsabilidade deixa de ser individual e passa a ser institucional. Não compactua mas não toma nenhuma providência? É isso mesmo Patrícia e Daniela?", escreveu, mencionando Patrícia Abravanel e Daniela Beyruti.

Na segunda-feira (22), Ludmilla já havia revelado que recebeu um convite do SBT para ser homenageada, mas optou por recusar.

De acordo com a artista, aceitar a proposta não faria sentido diante da situação.

"Eu não posso aceitar uma homenagem enquanto essa mesma emissora segue dando voz, segue dando espaço, respaldo a pessoas coniventes com a atitude racista. Isso para mim é incoerente e inaceitável", afirmou.