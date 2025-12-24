Bolsonarista ou petista: pesquisa Datafolha mostra divisão do país

Pesquisa ouviu 2.002 pessoas em 113 municípios e indica que a polarização segue alta, apesar de mudanças no cenário político desde 2022 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um levantamento do Datafolha revelou a polarização política que domina os brasileiros: 74% dos eleitores identificam-se como petistas ou bolsonaristas, sendo 40% simpatizantes do Partido dos Trabalhadores (PT), representado pelo presidente Lula, e 34% adeptos ao discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Entre os entrevistados, consultados entre 2 e 4 de dezembro, 18% posicionam-se como neutros, 6% não apoiam ambos os políticos e 1% não soube responder. O Datafolha consultou 2.002 pessoas a partir dos 16 anos, em 113 municípios. A margem de erro dos dados é de dois pontos percentuais.

Recortes regionais, de religião, monetários e de gênero ilustraram os perfis de cada posicionamento político. Conforme os dados, o petismo é maioria entre as mulheres (42%), aposentados (45%), católicos (48%), na região Nordeste (49%) e nos indivíduos que apresentaram escolaridade até o ensino fundamental (52%). Já o bolsonarismo prevalece entre os homens (37%), empresários (41%), evangélicos (47%), na região Sul (41%) e os que ganham de 5 a 10 salários mínimos (42%).

A faixa etária de 60 anos ou mais, por sua vez, apresenta a maior concentração dos índices de polarização — com 84% indivíduos posicionados politicamente, sendo eles 38% bolsonaristas e 46% petistas.

A pesquisa de polarização anterior, feita no fim de julho, revelou que os brasileiros que se identificavam com algum dos dois lados da polarização eram representados por 76%. O resultado, porém, era quase de empate: 39% apoiavam Lula, contra 37% alinhados com Bolsonaro.

“Considerando uma escala de 1 a 5, onde 1 é bolsonarista e 5 petista, em qual número você se encaixa?”. Essa é a pergunta apresentada pelo Datafolha desde dezembro de 2022 para concluir o panorama político no Brasil. Os que responderam 1 ou 2 eram classificados como bolsonaristas, enquanto os que escolheram 4 ou 5 integravam o grupo dos petistas. Já os que optaram pelo 3 enquadravam-se na definição de neutro.

Lula liderou o apoio dos entrevistados. De 9 dos 11 levantamentos feitos pelo Datafolha, a maioria declarou apoiar o petista, que também protagoniza as pesquisas de intenção de votos para as eleições de 2026 — tanto no primeiro quanto no segundo turno. A última pesquisa foi realizada após a prisão e condenação de Bolsonaro por Golpe de Estado.

Diferentemente do levantamento realizado em 2022, no entanto, o espectro político atual não é representado pelo embate direto entre Lula e Bolsonaro. 57% definiram-se apenas como de esquerda (22%) ou direita (35%). Outros 7% declararam-se centro-esquerda, 17 % centro, 11% centro-direita e 8% não souberam responder.

Mesmo entre os que escolheram uma ideologia, discordâncias na eleição de 2022 foram registradas. Dentro do grupo declarado como de esquerda, 9% afirmaram ter votado em Bolsonaro. Nós identificados como de direita, 22% votaram em Lula. Os apoiadores dos respectivos partidos dos então concorrentes à presidência demonstraram-se mais firmes: 5% dos bolsonaristas votaram em Lula, contra 7% dos petistas votantes de Bolsonaro.

