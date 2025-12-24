Médicos apontam Bolsonaro "deprimido", mas apto para cirurgia

Os médicos Brasil Caiado e Cláudio Birolini do Hospital DF Star, responsáveis pela cirurgia de Jair Bolsonaro, afirmaram na tarde desta quarta-feira (24/12), que o ex-presidente está clinicamente apto para a cirurgia de hérnia inguinal marcada para esta quinta-feira (25), dia da Natal. A declaração foi dada em coletiva de imprensa. A informação também foi confirmada por meio de um boletim médico divulgado pela assessoria do hospital.

Segundo a equipe médica, Bolsonaro foi submetido a uma série de exames desde a internação, ainda pela manhã. Entre os exames, ele foi submetido a uma avaliação cardiovascular. “O presidente chegou por volta das 9h40, foi submetido a uma bateria de exames pré-operatórios de rotina. Foi submetido a uma angiotomografia das coronárias. Nós detectamos pequenas placas de gordura que não comprometem a cirurgia”, explicou Birolini.

Ele disse ainda que os exames complementares não indicaram impedimentos clínicos para o procedimento. “O ecocardiograma estava normal e no exame de sangue uma discreta alteração da função renal que também não compromete a cirurgia”, disse o médico. Segundo ele, o paciente já recebeu os cuidados necessários antes do procedimento e que está em repouso no quarto. “Ele já está devidamente hidratado, bem preparado para a cirurgia de amanhã”.

Sobre a cirurgia, os médicos explicaram que Bolsonaro receberá anestesia geral, confirmando que o procedimento deve durar de quatro a cinco horas. Sobre o estado emocional, os médicos declararam que o ex-mandatário apresenta um quadro depressivo e continua com soluções. “(Bolsonaro) Está deprimido um pouco pela situação que ele está passando, bastante ansioso”, relatou Birolini. Segundo ele, “a ansiedade leva a um quadro recorrente de soluço, que atrapalha sono”.

Os médicos destacaram ainda que questão da cirurgia de hérnia não tem relação com os soluços. “A cirurgia das hérnias não vai atuar nas crises de soluço”, explicou o médico. Eles ressaltaram que o procedimento é complexo, mas é padronizado, eletivo e programado. “Esperamos que ocorra sem maiores intercorrências, diferentemente da cirurgia realizada em abril, que foi de urgência, com obstrução intestinal e uma série de variáveis fora do nosso controle”.

Sobre as visitas, Brasil Caiado disse que existe um padrão estabelecido pelo hospital. “Vamos respeitar integralmente as normas da instituição, definidas pela direção. A orientação recebida é de que haja um acompanhante em tempo integral e mais uma visita, de acordo com os horários estabelecidos, mas isso é uma definição do hospital”, finalizou.