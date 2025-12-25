InícioPolítica
Confira a íntegra da carta de Bolsonaro divulgada pouco antes de cirurgia

Bolsonaro passa por cirurgia nesta quinta-feira (25/12) para retirar hérnia. Previsão é que o procedimento dure entre três e quatro horas

Na carta, Bolsonaro reafirma Flávio como pré-candidato ao Planalto em 2026 e diz que decisão
Na carta, Bolsonaro reafirma Flávio como pré-candidato ao Planalto em 2026 e diz que decisão "consciente e amparada" - (crédito: Ed Alves/CB)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) leu na manhã desta quinta-feira (25/12) uma carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para ser divulgada antes de sua cirurgia para retirada de uma hérnia. O procedimento médico está previsto para durar cerca de quatro horas, com tempo de internação estimado entre cinco e sete dias.

De acordo com Flávio, o texto foi redigido no último dia 23 de dezembro, mas, por decisão do próprio ex-presidente, a divulgação ficou programada para esta quinta-feira, poucas horas antes da intervenção cirúrgica. A leitura foi feita à imprensa no início da manhã, enquanto Bolsonaro já se preparava para o procedimento.

O conteúdo não faz menção ao procedimento médico e se concentra em uma mensagem política e pessoal sobre a sucessão dentro do campo bolsonarista. 

No texto, Jair Bolsonaro afirma que a decisão de nomear Flávio como seu sucessor político é “consciente e amparada” e declara entregar “o que há de mais valioso para um pai, o seu filho”. Ao justificar a escolha, o ex-presidente sustenta que a indicação busca preservar a representação “daquilo que confiaram em mim”, em referência ao eleitorado que o apoiou nas últimas disputas eleitorais.

Carta escrita por Bolsonaro quando ainda estava preso na PF, dias antes da cirurgia
Carta escrita por Bolsonaro quando ainda estava preso na PF, dias antes de ser internado (foto: Reprodução)

Leia a íntegra 

“Carta aos Brasileiros

Ao longo da minha vida tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto com minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil.

Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026.

Entrego o que há de mais importante na vida de um pai: o próprio filho, para resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim.

Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro.

Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade.

Brasília, 25 de dezembro de 2025.

Jair Messias Bolsonaro”

Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 25/12/2025 09:40 / atualizado em 25/12/2025 09:41
