Confira a íntegra da carta de Bolsonaro divulgada pouco antes de cirurgia

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) leu na manhã desta quinta-feira (25/12) uma carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para ser divulgada antes de sua cirurgia para retirada de uma hérnia. O procedimento médico está previsto para durar cerca de quatro horas, com tempo de internação estimado entre cinco e sete dias.
De acordo com Flávio, o texto foi redigido no último dia 23 de dezembro, mas, por decisão do próprio ex-presidente, a divulgação ficou programada para esta quinta-feira, poucas horas antes da intervenção cirúrgica. A leitura foi feita à imprensa no início da manhã, enquanto Bolsonaro já se preparava para o procedimento.
O conteúdo não faz menção ao procedimento médico e se concentra em uma mensagem política e pessoal sobre a sucessão dentro do campo bolsonarista.
No texto, Jair Bolsonaro afirma que a decisão de nomear Flávio como seu sucessor político é “consciente e amparada” e declara entregar “o que há de mais valioso para um pai, o seu filho”. Ao justificar a escolha, o ex-presidente sustenta que a indicação busca preservar a representação “daquilo que confiaram em mim”, em referência ao eleitorado que o apoiou nas últimas disputas eleitorais.
“Carta aos Brasileiros
Ao longo da minha vida tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto com minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil.
Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026.
Entrego o que há de mais importante na vida de um pai: o próprio filho, para resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim.
Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro.
Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade.
Brasília, 25 de dezembro de 2025.
Jair Messias Bolsonaro”