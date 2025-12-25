Bolsonaro divulga carta e reafirma Flávio como pré-candidato ao Planalto em 2026

Segundo Flávio Bolsonaro, a carta teria sido escrita pelo ex-presidente no dia 23, quando ainda se encontrava nas dependências da Polícia Federal - (crédito: Fernanda Strickland/CB/D.A Press)

Pouco antes de ser submetido a uma cirurgia marcada para a manhã desta quarta-feira (25/12), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve uma carta tornada pública pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na qual reafirma a indicação do filho como pré-candidato à Presidência da República nas eleições de 2026. O texto foi lido pelo parlamentar em frente ao hospital DF Star, em Brasília, onde Bolsonaro está internado.

Segundo Flávio, a carta teria sido escrita pelo ex-presidente no dia 23, quando ainda se encontrava nas dependências da Polícia Federal. O conteúdo não faz menção ao procedimento médico, previsto para esta manhã, e se concentra em uma mensagem política e pessoal sobre a sucessão dentro do campo bolsonarista.

No texto, Jair Bolsonaro afirma que a decisão de nomear Flávio como seu sucessor político é “consciente e amparada” e declara entregar “o que há de mais valioso para um pai, o seu filho”. Ao justificar a escolha, o ex-presidente sustenta que a indicação busca preservar a representação “daquilo que confiaram em mim”, em referência ao eleitorado que o apoiou nas últimas disputas eleitorais.

Ainda na carta, Bolsonaro afirma ter enfrentado “duras batalhas” ao longo dos últimos anos e diz estar “pagando um preço alto com a saúde e com a família” por defender aquilo que acredita ser o melhor para o país.

A leitura do texto ocorreu em um contexto de limitações de comunicação. Por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, está proibido o uso de celulares no quarto onde Bolsonaro se encontra internado, o que impede manifestações diretas por meio de redes sociais ou gravações em vídeo.