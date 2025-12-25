Vídeo: apoiadores se reúnem em frente a hospital para orar por Bolsonaro

A internação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para uma cirurgia de hérnia mobilizou pequeno grupo de apoiadores em frente ao hospital onde ele foi submetido ao procedimento, nesta quinta-feira (25/12). Bolsonaristas entoam músicas gospel e realizam orações para manifestar apoio ao político durante o período da intervenção médica.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Previsão é que o procedimento dure entre três e quatro horas, com tempo de internação estimado entre cinco e sete dias.
- Leia também: Bolsonaro passa por cirurgia nesta quinta-feira para retirar hérnia
- Leia também: Bolsonaro divulga carta e reafirma Flávio como pré-candidato ao Planalto em 2026
A cirurgia será realizada por técnica aberta, sob anestesia geral. O procedimento envolve a abertura da parede abdominal, na região da virilha, para correção das hérnias.
Os médicos Cláudio Birolini, cirurgião-geral, e Brasil Ramos Caiado, cardiologista, informaram durante coletiva que a cirurgia não poderá ser feita por laparoscopia em razão das múltiplas intervenções abdominais anteriores do ex-presidente. Segundo eles, as aderências resultantes desses procedimentos impedem a adoção do método minimamente invasivo.
Com Bíblias nas mãos e bandeiras do Brasil, os bolsonaristas passaram a manhã alternando entre louvores e momentos de silêncio. O clima foi descrito por eles como de devoção e expectativa.
Assista ao vídeo:
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular