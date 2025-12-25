Vídeo: apoiadores se reúnem em frente a hospital para orar por Bolsonaro

Pequeno grupo está reunido em frente ao DF Star, onde entoa músicas gospel - (crédito: Fernanda Strickland/CB/DA.Press)

A internação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para uma cirurgia de hérnia mobilizou pequeno grupo de apoiadores em frente ao hospital onde ele foi submetido ao procedimento, nesta quinta-feira (25/12). Bolsonaristas entoam músicas gospel e realizam orações para manifestar apoio ao político durante o período da intervenção médica.

Previsão é que o procedimento dure entre três e quatro horas, com tempo de internação estimado entre cinco e sete dias.

A cirurgia será realizada por técnica aberta, sob anestesia geral. O procedimento envolve a abertura da parede abdominal, na região da virilha, para correção das hérnias.

Os médicos Cláudio Birolini, cirurgião-geral, e Brasil Ramos Caiado, cardiologista, informaram durante coletiva que a cirurgia não poderá ser feita por laparoscopia em razão das múltiplas intervenções abdominais anteriores do ex-presidente. Segundo eles, as aderências resultantes desses procedimentos impedem a adoção do método minimamente invasivo.

Com Bíblias nas mãos e bandeiras do Brasil, os bolsonaristas passaram a manhã alternando entre louvores e momentos de silêncio. O clima foi descrito por eles como de devoção e expectativa.

