Caso Master: Toffoli nega pedido da PGR e mantém acareação

A decisão do ministro foi tomada na noite de quarta-feira (24/12) - (crédito: Gustavo Moreno/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli rejeitou o pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para suspender a acareação marcada no inquérito que apura suspeitas de fraude na tentativa de venda do Banco Master ao Banco de Brasília (BRB). A informação é da CNN.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A decisão do ministro foi tomada na noite de quarta-feira (24/12), poucas horas após o procurador-geral da República, Paulo Gonet, encaminhar ao STF parecer em que defendia a suspensão do ato. O processo tramita sob sigilo.

Toffoli manteve para terça-feira (30/12) a acareação entre Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master; Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB; e Ailton de Aquino, diretor de Fiscalização do Banco Central. A audiência está prevista para ocorrer por videoconferência.

O ministro pretende avaliar o que fez o Banco Central declarar a liquidez extrajudicial do Banco Master em 18 de novembro, mesmo dia em que a Polícia Federal prendeu Vorcaro e outros dirigentes do Master durante os cumprimentos de mandatos de busca, apreensão e de prisão da Operação Compliance Zero.

Com informações da Agência Estado*