Boletim aponta cuidados pós-operatórios de Bolsonaro no DF Star

Boletim médico divulgado na tarde desta sexta-feira (26/12) informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) encontra-se internado no Hospital DF Star, em Brasília, sob acompanhamento após cirurgia. O documento registra que o paciente está em cuidados pós-operatórios de herniorrafia inguinal bilateral realizada por via convencional.
Conforme a nota, Bolsonaro iniciou processo de reabilitação com fisioterapia, passou por otimização da analgesia e recebe medidas farmacológicas voltadas à prevenção de trombose. A equipe médica também realizou ajustes nas medicações indicadas para controle de soluços e para o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico.
O comunicado esclarece ainda que, “no dia de hoje, não há previsão de novos exames complementares ou procedimentos”, mantendo-se a conduta clínica definida pela assistência responsável.
* Estagiária sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza
