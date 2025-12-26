Silvinei Vasques usava documento falso em nome de "Julio Eduardo"

Foto divulgada pela polícia paraguaia sobre o documento falso usado por Silvinei Vasques - (crédito: Reprodução)

Preso no aeroporto internacional de Assunção quando tentava embarcar para El Salvador, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques apresentou um documento de identidade e um passaporte em nome de "Julio Eduardo". No entanto, durante a fiscalização migratória, agentes identificaram inconsistências nos dados, como numeração e impressões digitais, que não correspondiam às do passageiro, segundo o portal g1. Durante a abordagem, Silvinei acabou admitindo que os documentos apresentados não lhe pertenciam.

Foto de Silvinei, no momento da prisão, enviado pelo Paraguai para reconhecimento das autoridades brasileiras (foto: Reprodução)

A prisão de Silvinei ocorreu no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, no Paraguai, quando tentava embarcar em um voo com destino a El Salvador. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 24 anos e 6 meses de prisão por participação na tentativa de golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder após a derrota nas eleições de 2022, o ex-diretor-geral da PRF rompeu a tornozeleira eletrônica que utilizava, deixou o Brasil sem autorização judicial e cruzou a fronteira em direção ao Paraguai.

O ex-diretor da PRF estava em Santa Catarina quando rompeu a tornozeleira eletrônica que utilizava. Após o rompimento, autoridades brasileiras comunicaram o ocorrido a países vizinhos, entre eles Paraguai, Argentina e Colômbia.

A expectativa é que Silvinei Vasques seja expulso do Paraguai nos próximos dias e retorne ao Brasil pela Ponte da Amizade, que liga Ciudad del Este a Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretou a prisão do ex-diretor-geral da PRF.

Silvinei está aposentado da Polícia Rodoviária Federal desde 23 de dezembro de 2022. Segundo dados do Portal da Transparência, Silvinei recebe um salário bruto de R$ 19.512,48. Com os descontos obrigatórios por lei, como Imposto de Renda (R$ 3.973,93) e Previdência Social (R$ 1.757,34), o valor líquido fica em R$ 13.936,27, segundo o contracheque de outubro de 2025.