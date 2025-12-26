Paraguai manda foto de Silvinei Vasques para reconhecimento no Brasil

Autoridades paraguaias enviaram a foto de Silvinei a policiais brasileiros para que pudessem reconhecer o foragido - (crédito: Reprodução)

O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques foi preso nesta sexta-feira (26/12) no Aeroporto Internacional de Assunção enquanto tentava uma fuga para El Salvador, país da América Central. Para reconhecer o foragido, as autoridades paraguaias enviaram à polícia brasileira uma foto para confirmar a identidade de Vasquez.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo reportagem do jornal O Globo, o contato entre as forças policiais aconteceu por volta da uma 1h, e a prisão teria ocorrido após agentes paraguaios notarem que o passaporte do ex-diretor da PRF não batia com as informações. Silvinei foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 24 anos e seis meses de prisão pela participação na chamada trama golpista.

De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), Vasques fazia parte do chamado "núcleo dois" da trama, sendo acusado de usar a máquina pública para interferir nas eleições de 2022 e manter Jair Bolsonaro no poder.

Silvinei foi colocado à disposição do Ministério Público do Paraguai depois de ter sido identificado. Ele deve passar por audiência de custódia ainda na tarde desta sexta-feira e, na sequência, ser entregue às autoridades brasileiras.

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais Brasil Traficante preso é suspeito de mandar matar namorado da ex no Natal

Traficante preso é suspeito de mandar matar namorado da ex no Natal Brasil Homem é morto no dia do aniversário em confronto com a polícia