Pesquisa Datafolha revela petistas de direita e bolsonaristas de esquerda

Novo levantamento do Datafolha mostrou um aspecto curioso a respeito do posicionamento e ideologia política dos brasileiros. Segundo o instituto, em publicação no jornal Folha de S.Paulo, 34% dos entrevistados que se declararam como petistas afirmaram ter ideologia política alinhada à direita. Enquanto 14% dos bolsonaristas se classificaram como de esquerda. A pesquisa feita entre os dias 2 e 4 de dezembro ouviu 2.002 pessoas com 16 anos ou mais em 113 municípios.

Na coleta de dados, os pesquisadores pediram para que os entrevistados classificassem o posicionamento político em uma escala de um a cinco, sendo um o maior apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e cinco alinhado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Foram considerados bolsonaristas aqueles que responderam de um a dois na escala e petistas aqueles que responderam quatro e cinco. Os participaram que escolheram três foram classificados como neutros.

Já na etapa seguinte, a pergunta foi: "em qual posição política você se colocaria, sendo 1 o máximo à esquerda e 7 o máximo à direita?". Os entrevistados que responderam um e dois foram classificados como de esquerda, três como centro-esquerda, quatro como centro, cinco centro-direta, e seis e sete classificados como de direita.

Como resultado, a pesquisa mostrou que um terço dos petistas apontou ter ideologia alinhada à direita ou centro-direita. 9% se classificaram como de centro e 47% como de esquerda ou centro-esquerda.

Entre os bolsonaristas, o “desvio” entre a posição política do entrevistado e a do político representante foi menor. O Datafolha apontou que 14% dos que se disseram apoiadores de Jair Bolsonaro afirmam ser de esquerda ou centro-esquerda. Já 76% afirmaram ser de direita ou centro-direita, 8% de centro e 2% não sabem.





