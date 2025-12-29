Datafolha: PT é partido preferido de 24%, seguido do PL com 12%

O PT segue como o partido preferido dos brasileiros, citado por 24% dos entrevistados, feito que mantém desde o final da década de 1990. O PL vem em segundo lugar, citado por 12%, a sigla é alavancada na memória nacional pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso, mostra pesquisa Datafolha. Contudo, 46% dos brasileiros dizem não ter preferência por nenhum partido político. O MDB, que foi o terceiro colocado, registrou 2% da preferência do eleitorado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
De acordo com o instituto, o cenário é de estabilidade para o PT no terceiro governo Lula, cujos índices variaram de 23% a 27%. Já a legenda de Bolsonaro alcançou índice recorde na série histórica, iniciada em 1989.
A pesquisa foi feita com 2.002 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 2 e 4 de dezembro, em 113 municípios. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos.
Saiba Mais
- Política Cirurgia de Bolsonaro é concluída e ex-presidente volta ao quarto
- Política Bolsonaro inicia novo procedimento para conter crises de soluço
- Política A nova intervenção médica planejada para deter as crises de soluço de Bolsonaro
- Política Renan evita detalhes sobre saúde de Bolsonaro após visita a hospital
- Política Tornozeleira de Silvinei Vasques é encontrada em rodoviária no Paraguai
- Política Oposição articula ofensiva por impeachment de Moraes