Cirurgia de Bolsonaro é concluída e ex-presidente volta ao quarto

Ex-primeira-dama informou nas redes sociais que procedimento foi realizado

24/12/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Ex presidente Jair Bolsonaro internado no hospital DF Star para realizar cirurgia de emergência. Apoiadores do Bolsonaro. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
24/12/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Ex presidente Jair Bolsonaro internado no hospital DF Star para realizar cirurgia de emergência. Apoiadores do Bolsonaro. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) concluiu, na tarde desta segunda-feira (29/12), o novo procedimento cirúrgico ao qual foi submetido no Hospital DF Star, em Brasília. A informação foi divulgada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro por meio de suas redes sociais.

Segundo Michelle, a intervenção foi finalizada sem intercorrências. “Procedimento realizado, graças a Deus. Agora aguardando ele subir para o quarto”, escreveu ela ao atualizar o estado de saúde do ex-presidente.

Bolsonaro está internado desde a véspera de Natal, quando passou a ser acompanhado pela equipe médica após uma cirurgia para correção de hérnia inguinal bilateral, realizada no dia 25 de dezembro. Durante a recuperação, ele apresentou crises persistentes de soluço, o que levou os médicos a indicarem procedimentos anestésicos adicionais.

No sábado (27/12), foi feito um primeiro bloqueio do nervo frênico no lado direito. Como o quadro persistiu, os médicos decidiram repetir a intervenção, desta vez no lado esquerdo, com o objetivo de interromper os estímulos que provocam os espasmos do diafragma.

Após o término da cirurgia, Bolsonaro aguarda retorno ao quarto, onde seguirá em observação. Até o momento, não foi divulgada previsão de alta hospitalar.

Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 29/12/2025 15:53
