Cirurgia de Bolsonaro é concluída e ex-presidente volta ao quarto

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) concluiu, na tarde desta segunda-feira (29/12), o novo procedimento cirúrgico ao qual foi submetido no Hospital DF Star, em Brasília. A informação foi divulgada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro por meio de suas redes sociais.
Segundo Michelle, a intervenção foi finalizada sem intercorrências. “Procedimento realizado, graças a Deus. Agora aguardando ele subir para o quarto”, escreveu ela ao atualizar o estado de saúde do ex-presidente.
Bolsonaro está internado desde a véspera de Natal, quando passou a ser acompanhado pela equipe médica após uma cirurgia para correção de hérnia inguinal bilateral, realizada no dia 25 de dezembro. Durante a recuperação, ele apresentou crises persistentes de soluço, o que levou os médicos a indicarem procedimentos anestésicos adicionais.
No sábado (27/12), foi feito um primeiro bloqueio do nervo frênico no lado direito. Como o quadro persistiu, os médicos decidiram repetir a intervenção, desta vez no lado esquerdo, com o objetivo de interromper os estímulos que provocam os espasmos do diafragma.
Após o término da cirurgia, Bolsonaro aguarda retorno ao quarto, onde seguirá em observação. Até o momento, não foi divulgada previsão de alta hospitalar.
