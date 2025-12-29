Roseana Sarney passeia de carro em SP e celebra: "Que bom sair de casa"

Filha do ex-presidente José Sarney, a deputada têm recebido apoio de seguidores e outros políticos durante o tratamento - (crédito: Reprodução Instagram)

A deputada federal Roseana Sarney (MDB) aproveitou a calmaria de fim de ano nas ruas de São Paulo e publicou nas redes sociais, nesta segunda-feira (29/12), um vídeo em que aparece passeando de carro pela cidade. A filha do ex-presidente José Sarney passa por tratamento desde agosto, quando foi diagnosticada com um câncer de mama triplo negativo, um dos tipos mais agressivos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na publicação, a parlamentar comemora: “Que bom sair de casa!”. Seguidores e admiradores demonstraram apoio à Roseana nos comentários. Recentemente, ela recebeu alta após ser hospitalizada com um quadro de imunidade baixa.

Roseana finalizou as doze sessões de quimioterapia em novembro e aguarda passar por uma cirurgia. No início de dezembro, a deputada recebeu a visita do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) e da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde estava internada.