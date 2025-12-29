Bolsonaro deve passar a virada de ano internado, diz equipe médica

Apesar da boa evolução inicial, Bolsonaro continuará sob monitoramento intensivo nos próximos dias - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ex-presidente Jair Bolsonaro deve permanecer internado até, pelo menos, o dia 1º de janeiro, segundo informou a equipe médica responsável por seu acompanhamento. Ele está hospitalizado no Hospital DF Star, em Brasília, onde segue em observação após passar por um procedimento para tratar crises persistentes de soluço.

De acordo com os médicos, o procedimento realizado foi simples e transcorreu sem intercorrências. “Foi um procedimento muito tranquilo, durou cerca de uma hora, ele ficou mais uma hora em observação e depois seguiu para o quarto”, afirmou o Dr. Mateus Saldanha, durante coletiva de imprensa.

Apesar da boa evolução inicial, Bolsonaro continuará sob monitoramento intensivo nos próximos dias. “Ele está em observação nas próximas 48 horas, para verificarmos os episódios de soluços que ele tem. São muitos soluços por minuto. Então nós vamos acompanhar”, explicou a equipe.

Os médicos ressaltaram que o quadro apresentado é incomum e exige atenção especial. “Essa questão do soluço, esse tipo de quadro, são extremamente raros e são decorrentes de outras doenças. Esse quadro com essa severidade demandou um maior cuidado da nossa parte”, destacou o médico cardiologista Brasil Caiado.

A previsão, no entanto, é de que a internação não se estenda por um período prolongado, caso não surjam novas complicações. “Nossa proposta é de acompanhamento diário. Não acredito que a internação dele vá se prolongar muito”, afirmou a equipe médica.

Ainda assim, novos exames estão previstos. “Ainda está prevista a realização de uma nova endoscopia intestinal alta, que possivelmente será feita amanhã (30/12) ou na quarta-feira (31/12). Estamos trabalhando com a hipótese de que, se não houverem novas intercorrências, que ele fique aqui até o dia 1° de janeiro", afirmaram os médicos.

Segundo o hospital, o ex-presidente segue clinicamente estável e continuará sendo avaliado diariamente.