Moraes nega visita do sogro a Bolsonaro no hospital

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou, na manhã desta quarta-feira (31/12), que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba a visita do seu sogro, no hospital. Condenado a mais de 27 anos de prisão, Bolsonaro se recupera de cirugias para correção de hérnias para o tratamento de soluços.

A negativa da visita de Vicente de Paulo Reinaldo, pai de Michelle Bolsonaro, foi rejeitada por Moraes sob a justificativa de que o ex-presidente estaria em regime excepcional de custódia no hospital. Isso o colocaria em situação diferente da condição que ele cumpre sua pena, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Internado desde a semana passada no Hospital DF Star, em Brasília, Bolsonaro deve realizar uma endoscopia digestiva nesta quarta-feira (31) para investigar possível refluxo gastroesofágico. Nos últimos dias, ele passou por intervenções voltadas ao bloqueio do nervo frênico, estrutura associada aos espasmos que provocam o soluço.

No sábado (27), o bloqueio foi feito no lado direito; na segunda-feira (29), no lado esquerdo. Nesta terça (30), diante da recorrência do quadro, os médicos optaram por complementar o bloqueio anestésico. As intervenções ocorreram sem intercorrências relevantes, e a elevação da pressão arterial registrada após o procedimento foi considerada dentro do esperado.