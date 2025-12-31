Equipe médica vê melhora e mantém alta de Bolsonaro para dia 1º

O ex-presidente Jair Bolsonaro vai receber alta hospitalar nesta quinta-feira (1º/1), afirmou a equipe médica que o acompanha. Internado desde a semana passada para a realização de cirurgias de correção de hérnias para o tratamento de soluços, Bolsonaro realizou uma endoscopia, na manhã desta quarta-feira (31/12).

"Hoje chegamos cedo (ao hospital) por conta do procedimento de endoscopia, ele estava bem estável, com a pressão controlada e sem a arritimia que ele desenvolveu ontem (29/12). Ou seja, ele se encontra mais estável hoje", disse o médico Brasil Caiado, sobre o estado de saúde de Bolsonaro.

Quanto ao exame de endoscopia, o médico afirmou que o procedimento reforçou os quadros de gastrite e esofagite erosiva. "Provavelmente nós suspeitamos que essa esofagite é muito causadora dos soluços", explicou Brasil Caiado, em conversa com jornalistas, na entrada do Hospital DF Star, unidade em que o ex-presidente conclui seu tratamento.

Cirugias

Ao longo dos últimos dias, Bolsonaro passou por três intervenções cirurgicas voltadas ao bloqueio do nervo frênico, estrutura associada aos espasmos que provocam o soluço. No sábado (27/12), o bloqueio foi feito no lado direito; na segunda-feira (29/12), no lado esquerdo.

Nesta terça (30), diante da recorrência do quadro, os médicos optaram por complementar o bloqueio anestésico. Embora sem interconrrências consideradas relevantes pela equipe médica, as intervenções resultaram na elevação da pressão arterial e no quadro de arritimia. Esses sintomas, de acordo com o médico Brasil Caiado, já foram remediadas.

Sobre a perspectiva de horário da alta de Bolsonaro, o médico respondeu que, após a análise clínica feita entre às "7h e 9h da manhã", a efetivação da saída de Bolsonaro do hospital ficará a cargo da Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente voltará para cumprir pena.