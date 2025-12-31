Defesa de Paulo Henrique Costa diz que não houve contradição em depoimento

Segundo especialistas ouvidos pelo Correio, o fato de instituições ligadas ao todos os Poderes estarem envolvidas, tornam o caso inédito na história - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Enquanto interlocutores do Supremo Tribunal Federal (STF) apontaram divergências nos depoimentos prestados à Polícia Federal, a defesa de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), afirmou que não houve contradições formais entre as versões apresentadas na acareação realizada no âmbito da investigação sobre o Banco Master.

Em nota, os advogados de Costa sustentam que os depoimentos dele e do controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, expressaram apenas “percepções distintas sobre os mesmos fatos". Segundo a defesa, a acareação foi breve e teve como objetivo esclarecer essas diferenças, sem a identificação de inconsistências objetivas nos relatos.

De acordo com a nota, Paulo Henrique Costa foi ouvido por mais de duas horas, respondeu aos questionamentos da Polícia Federal e reiterou que sua atuação à frente do BRB ocorreu no âmbito de decisões técnicas, colegiadas e formalmente registradas. A defesa afirma que foram indicados documentos e registros que, na avaliação dos advogados, demonstram a regularidade de sua conduta.

O caso é conduzido no STF sob relatoria do ministro Dias Toffoli e tramita sob sigilo. A investigação apura suspeitas de fraudes financeiras bilionárias relacionadas à tentativa de venda do Banco Master ao BRB, operação vetada pelo Banco Central em setembro.

Caso as contradições sejam confirmadas, a Polícia Federal poderá promover um confronto direto entre os três para esclarecer pontos sensíveis da investigação.



Até o momento, nem o STF nem a Polícia Federal divulgaram detalhes oficiais sobre o conteúdo da acareação ou sobre eventuais desdobramentos do procedimento. A investigação segue em curso.

