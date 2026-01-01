InícioPolítica
BOLSONARO

Bolsonaro deixa hospital e retorna à PF após negativa de domiciliar

Ex-presidente recebeu alta médica e voltará a cumprir pena em regime fechado

A volta ao cárcere ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negar mais um pedido da defesa para a conversão da prisão em regime domiciliar. - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil )
A volta ao cárcere ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negar mais um pedido da defesa para a conversão da prisão em regime domiciliar. - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil )

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retorna à Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após receber alta médica do hospital DF Star. A informação foi confirmada por Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente, pouco antes da saída da unidade de saúde.

Bolsonaro estava internado para a realização de procedimentos cirúrgicos e permaneceu sob acompanhamento médico nos últimos nove dias. Com a liberação da equipe responsável pelo tratamento, ele seguirá diretamente para a sede da Polícia Federal, onde continuará a cumprir pena em regime fechado.

A volta ao cárcere ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negar mais um pedido da defesa para a conversão da prisão em regime domiciliar. Os advogados alegavam que o estado de saúde do ex-presidente exigiria cuidados incompatíveis com a rotina prisional.

Na decisão, Moraes afirmou que não houve agravamento do quadro clínico e que as condições médicas necessárias podem ser atendidas nas dependências da Polícia Federal. Com isso, foi mantida a determinação para que Bolsonaro retorne à custódia assim que deixasse o hospital.

Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 01/01/2026 19:00
