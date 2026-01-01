Bolsonaro deixa hospital e retorna à PF após negativa de domiciliar

A volta ao cárcere ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negar mais um pedido da defesa para a conversão da prisão em regime domiciliar. - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil )

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retorna à Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após receber alta médica do hospital DF Star. A informação foi confirmada por Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente, pouco antes da saída da unidade de saúde.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Bolsonaro estava internado para a realização de procedimentos cirúrgicos e permaneceu sob acompanhamento médico nos últimos nove dias. Com a liberação da equipe responsável pelo tratamento, ele seguirá diretamente para a sede da Polícia Federal, onde continuará a cumprir pena em regime fechado.

Leia também: Filhos de Bolsonaro criticam decisão do STF nas redes sociais

A volta ao cárcere ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negar mais um pedido da defesa para a conversão da prisão em regime domiciliar. Os advogados alegavam que o estado de saúde do ex-presidente exigiria cuidados incompatíveis com a rotina prisional.

Na decisão, Moraes afirmou que não houve agravamento do quadro clínico e que as condições médicas necessárias podem ser atendidas nas dependências da Polícia Federal. Com isso, foi mantida a determinação para que Bolsonaro retorne à custódia assim que deixasse o hospital.

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html