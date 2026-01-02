Bolsonaro e irmão acertam a quadra na Mega da Virada

O pré-candidato a deputado federal por São Paulo Renato Bolsonaro (PL) afirmou, na noite desta quinta-feira (1º/1), que o bolão da família Bolsonaro acertou quatro dos seis números sorteados na Mega da Virada. As apostas, segundo ele, são feitas tradicionalmente com o irmão, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e outros familiares, e segundo ele, também renderam uma quadra no concurso do ano passado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entre os números acertados está o 13, alvo de ironias por parte da direita por sua associação ao Partido dos Trabalhadores e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No bolão deste ano, outros dois jogos incluíam o número 22, referência ao Partido Liberal, mas nenhuma dessas apostas teve acerto.

“Esse ano fizemos o bolão em três, e não podia deixar meu irmão (Jair, que está preso) de fora. Dessa vez não saiu o 22, mas em 2026 pode anotar que o 22 vai ganhar”, escreveu Renato, em tom de brincadeira. “Começamos o ano de 2026 com sorte!”, completou.

Leia também: Quanto ganha quem faz 4 acertos na Mega da Virada?

O sorteio da Mega da Virada, realizado pela Caixa Econômica Federal, teve como dezenas 09, 13, 21, 32, 33 e 59. A quadra do bolão da família Bolsonaro foi formada pelos números 13, 21, 32 e 59.

Leia também: Conheça alguns dos ganhadores da Mega da Virada 2025

No mesmo dia do sorteio, Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar após passar por cirurgias para correção de uma hérnia inguinal bilateral e para tratar crises de soluço. Após deixar o hospital, ele foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.