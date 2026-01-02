Moraes autoriza visitas dos filhos e da enteada a Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também já recebeu uma autorização semelhante, que ainda está válida - (crédito: Rosinei Coutinho / STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou, nesta sexta-feira (2/1), que os filhos e a enteada do ex-presidente Jair Bolsonaro — Carlos, Flávio, Jair Renan e a filha menor de idade e Letícia Firmo — o visitem. A decisão do magistrado se deu no dia seguinte que Bolsonaro recebeu alta hospitalar e retornou à Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) em Brasília.



“Dessa forma, cumpridas as determinações legais, AUTORIZO A VISITAÇÃO PERMANENTE de Carlos Nantes Bolsonaro, Flávio Nantes Bolsonaro, Jair Renan Valle Bolsonaro e [da filha menor idade], filhos do sentenciado e da enteada Leticia Marianna Firmo da Silva, independentemente de nova autorização, dentro dos horários estabelecidos nos termos da Portaria SR/PF/DF nº 1104, de 28 de março de 2024", definiu o ministro.

Os dias permitidos para as visitas serão às terças e quintas-feiras, seguindo regras estipuladas por Moraes, e seguindo o planejamento de horários da PF. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também já recebeu uma autorização semelhante, que ainda está válida.

O ex-mandatário, condenado à 27 anos e três meses de prisão por liderar a trama golpista de 2022, estava internado no hospital DF Star, na capital federal, para a realização de procedimentos médicos para tratar de hérnias e suas crises de soluços.

Em meio à internação, a defesa do condenado fez uma nova solicitação de prisão domiciliar humanitária ao ministro, que foi negada por ele nesta quinta-feira (1).