Lula convoca reunião de emergência para discutir ataques à Venezuela

O governo brasileiro convocou uma reunião de emergência neste sábado (3/1) para discutir os ataques dos Estados Unidos à Venezuela e a captura de Nicolás Maduro, presidente do país, e a primeira-dama, Cilia Flores. O encontro será realizado no Palácio do Itamaraty, às 10h.
Procurada pelo Correio, a pasta confirmou a reunião, mas não informou quais ministros e autoridades estarão presentes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai participar via chamada de vídeo e pediu para que os diplomatas e o Ministério da Defesa o deixem ciente dos fatos.
O país norte-americano, durante a madrugada, realizou ataques coordenados na capital venezuelana, Caracas, e realizou a captura do chefe do Executivo do país, o removendo da Venezuela por via aérea, mas sem informar para onde ele foi levado.
A confirmação foi feita pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em publicação feita em sua própria rede social, a Truth Social. O governo do país latino declarou emergência nacional e mobilizou estratégias de defesa.
