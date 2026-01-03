Nikolas reage à captura de Maduro e sugere mesmo destino para Moraes

Nikolas Ferreira (PL) usa vídeos nas redes sociais para desmoralizar opositores e ampliar seu alcance político - (crédito: Nikolas Ferreira/EM/D.A.Press)

Após os Estados Unidos atacarem a Venezuela e capturarem o presidente Nicolás Maduro, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu e pediu ações semelhantes em outros países da América Latina.

Em post em inglês, o parlamentar escreveu: “Que todos os ditadores na América Latina, sejam presidentes ou juízes, encontrem o mesmo destino”.

Na menção a “juízes”, Nikolas faz referência aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), principalmente Alexandre de Moraes, relator do caso que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado.

O deputado já acusou o ministro de ser um ditador em diversas oportunidades. A mais recente foi após Moraes determinar a prisão do ex-assessor de Bolsonaro Filipe Martins, em 27 de dezembro. "Uma aberração jurídica de um ditador que usa a liberdade alheia para desviar o foco de suas próprias suspeitas", disparou Nikolas.

Ironia às Havaianas

Em outro post, o mineiro brincou com a polêmica das Havaianas ao dizer: “2026 começou com os dois pés na porta mesmo… da casa do Maduro”.

A marca de calçados virou alvo do bolsonarismo após publicidade estrelada pela atriz Fernanda Torres sugerir “não começar o ano com o pé direito”, mas sim com os dois pés. A propaganda foi entendida como uma provocação política.

Nikolas completou dizendo que a captura de Maduro “deu até uma animada aqui”.