Lula agradece Pedro Sánchez pelo telefone por empenho em prol do acordo Mercosul-UE

Segundo o Planalto, os líderes celebraram o acordo e manifestaram preocupação sobre o ataque americano ao território  venezuelano. Telefonema ocorreu nesta sexta-feira (9/1)

Lula com o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone nesta sexta-feira (9/1) com o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, com quem celebrou a aprovação do acordo Mercosul-União Europeia (UE) pelo Conselho Europeu e discutiu a situação na Venezuela após o ataque dos Estados Unidos.

“O presidente Lula agradeceu pelo empenho do governo de Pedro Sánchez em prol do acordo e reiterou a expectativa de que gere benefícios concretos para as pessoas nos dois blocos”, disse o Planalto em nota sobre o telefonema.

“Destacou, ainda, ser um sinal muito positivo em defesa do multilateralismo e de regras comerciais previsíveis e estáveis para as duas regiões”, acrescentou.

A maioria dos 27 países que compõem o Conselho Europeu aprovou hoje o acordo, em discussão há, ao menos, 25 anos. Porém, o texto ainda precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu. A expectativa é que seja assinado na próxima semana, no Paraguai.

Crise na Venezuela

Já sobre a Venezuela, Lula e Sánchez reforçaram o recado dado em comunicado conjunto entre Brasil, Espanha, Chile, Colômbia, México e Uruguai, que rejeitou a divisão do mundo em zonas de influência e o uso da força nas relações internacionais.

“Também saudaram o anúncio da liberação de presos venezuelanos e estrangeiros, dentre eles quatro espanhóis, feito ontem em Caracas pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela”, disse o Planalto.

Ambos os presidentes  concordaram ainda em realizar, nos próximos meses, mais uma edição do foro “Em Defesa da Democracia — Combatendo os Extremismos”, na Espanha.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 09/01/2026 15:39 / atualizado em 09/01/2026 15:41
