Lula agradece Pedro Sánchez pelo telefone por empenho em prol do acordo Mercosul-UE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone nesta sexta-feira (9/1) com o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, com quem celebrou a aprovação do acordo Mercosul-União Europeia (UE) pelo Conselho Europeu e discutiu a situação na Venezuela após o ataque dos Estados Unidos.

“O presidente Lula agradeceu pelo empenho do governo de Pedro Sánchez em prol do acordo e reiterou a expectativa de que gere benefícios concretos para as pessoas nos dois blocos”, disse o Planalto em nota sobre o telefonema.

“Destacou, ainda, ser um sinal muito positivo em defesa do multilateralismo e de regras comerciais previsíveis e estáveis para as duas regiões”, acrescentou.

A maioria dos 27 países que compõem o Conselho Europeu aprovou hoje o acordo, em discussão há, ao menos, 25 anos. Porém, o texto ainda precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu. A expectativa é que seja assinado na próxima semana, no Paraguai.

Crise na Venezuela

Já sobre a Venezuela, Lula e Sánchez reforçaram o recado dado em comunicado conjunto entre Brasil, Espanha, Chile, Colômbia, México e Uruguai, que rejeitou a divisão do mundo em zonas de influência e o uso da força nas relações internacionais.

“Também saudaram o anúncio da liberação de presos venezuelanos e estrangeiros, dentre eles quatro espanhóis, feito ontem em Caracas pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela”, disse o Planalto.

Ambos os presidentes concordaram ainda em realizar, nos próximos meses, mais uma edição do foro “Em Defesa da Democracia — Combatendo os Extremismos”, na Espanha.