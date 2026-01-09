Erika Hilton debocha de pedido de leitura de Bolsonaro para reduzir pena

A deputada federal Erika Hilton (PSol-SP) debochou, nessa quinta-feira (8/1), do pedido feito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para que ele possa reduzir eventual pena por meio da leitura de livros durante o cumprimento de prisão. A manifestação da parlamentar foi publicada no X (antigo Twitter), poucas horas após a solicitação ser encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
"Não me surpreende! Não porque eu ache que ele ame (ou saiba) ler. Mas porque a outra opção pra reduzir pena é trabalhar", ironizou, insinuando que o ex-presidente Jair Bolsonaro não gosta de trabalhar.
Saiba Mais
- Política Acordo UE-Mercosul reforça multilateralismo, diz senador Nelsinho Trad
- Política Oposição articula derrubada de veto de Lula à dosimetria no Congresso
- Política Que o tempo não anestesie a nossa sensibilidade, diz Fachin
- Política Nas Entrelinhas: Lula veta dosimetria e confronta o Congresso
- Política Após veto, senador propõe anistia ampla aos condenados do 8 de Janeiro
- Política Lindbergh defende veto ao PL da Dosimetria e convoca mobilização
A defesa de Bolsonaro protocolou pedido ao ministro Alexandre de Moraes solicitando a adesão do ex-presidente ao programa de remição de pena por leitura, mecanismo previsto na Lei de Execução Penal e regulamentado por resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
A norma permite o abatimento de quatro dias da pena a cada obra lida e avaliada, desde que o preso apresente uma resenha sobre o livro, que será analisada por uma comissão e posteriormente homologada pelo Judiciário.
No documento enviado ao STF, os advogados afirmam que Bolsonaro manifesta “vontade de aderir formalmente às atividades de leitura regulamentadas pelo Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de desenvolver atividades educativas e culturais compatíveis com a finalidade ressocializadora da pena”.
O pedido ocorre no contexto da execução penal relacionada à condenação do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. A possibilidade de remição de pena por leitura é aplicada em unidades prisionais de todo o país e costuma ser utilizada por presos que optam por atividades educativas como forma de reduzir o tempo de cumprimento da punição.