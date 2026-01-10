Em vídeo nas férias, Lula celebra natureza e incentiva fim da polarização

Em 2023, primeiro ano do atual mandato, a Restinga da Marambaia também foi o destino das férias do presidente e da primeira-dama - (crédito: Reprodução/Instagram/@janjalula)

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, publicou na manhã deste sábado (10/1) imagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o recesso de fim de ano. Na legenda da publicação, Janja escreveu: “Entramos em 2026 com toda a força, e temos muito trabalho pela frente. Com disposição, diálogo e Brasil no coração, seguiremos juntos, cuidando do nosso país”.

O casal passou o período na Restinga da Marambaia, reserva da Marinha localizada na Costa Verde do Rio de Janeiro. Durante a estadia, Lula comandou remotamente a resposta do governo brasileiro à crise na Venezuela. Na ocasião, Lula participou, por vídeo, de uma reunião de emergência no Itamaraty.

No vídeo divulgado por Janja, o presidente destaca a beleza do encontro das águas na região, onde ondas vindas de direções opostas se cruzam, e faz uma analogia com o convívio entre diferentes posições políticas. “Essa é uma demonstração extraordinária. Aqui a onda que vem da direita e a onda que vem da esquerda constróem algo extraordinário. É a natureza fazendo aquilo que a gente não imagina que seja possível”, afirmou Lula.

Em 2023, primeiro ano do atual mandato, a Restinga da Marambaia também foi o destino das férias do presidente e da primeira-dama. Outros ex-presidentes já utilizaram as instalações das Forças Armadas na região. Jair Bolsonaro (PL) passou o feriado de Finados e o Natal no local em 2018, antes de tomar posse. Michel Temer (MDB) esteve na área no réveillon de 2017 e no carnaval de 2018.