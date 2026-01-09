Lula diz que Brasil terá menor inflação acumulada da história

De acordo com o chefe do Executivo, o cenário é fruto de uma política econômica responsável - (crédito: BBC Geral)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou nesta sexta-feira (9/1) o resultado da inflação em 2025, após dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirmarem que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou o ano abaixo das projeções do mercado.

Segundo o líder petista, há um ano as estimativas indicavam que a inflação encerraria o período em 5%, fora da meta estabelecida. “Hoje, o IBGE confirma que os pessimistas estavam errados: encerramos o ano com IPCA de 4,26%, o menor índice desde 2018 e dentro da meta estabelecida para nossa economia”, declarou o presidente em publicação no X.



Lula avaliou que o resultado reforça o desempenho do governo ao longo do mandato. “Esse dado confirma: teremos em quatro anos a menor inflação acumulada da história”.

De acordo com o chefe do Executivo, o cenário é fruto de uma política econômica responsável. “Resultado de uma política econômica séria, que faz o Brasil crescer, distribuir renda e considera, em primeiro lugar, o bem-estar do povo brasileiro”, afirmou.