"Tenho inveja do Maduro", diz Eduardo ao comentar prisão de Bolsonaro

O filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Eduardo Bolsonaro (PL-SP) declarou ter “inveja de [Nicolás] Maduro” em vídeo sobre prisão do pai na Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília. Em postagem nas redes sociais, o ex-deputado compartilha imagens do presidente venezuelano, preso pelos Estados Unidos, caminhando em um pátio no presídio.

“Quando você vê esse tipo de imagem, onde ele pode caminhar em um bom espaço, eu começo a comparar com meu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro”, declara. “Hoje meu pai vive em um lugar que tem, eu não sei, uns 30 metros quadrados, ouvindo o dia inteiro, todos os dias, esse barulho que vem do ar condicionado”.

O ex-deputado comentou ainda o episódio em que Bolsonaro bateu a cabeça durante a madrugada no local onde cumpre pena. “Mas as coisas ficam ainda piores quando você pensa que meu pai é o único que precisa de autorização de um ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para ir a um hospital, qualquer outro preso pode ir e receber atendimento de urgência a qualquer momento, em qualquer lugar”, alegou. No episódio, Bolsonaro foi atendido por um médico da PF, que afirmou que ferimentos foram artificiais e sem necessidade de hospitalização.

Condições

Bolsonaro cumpre pena desde novembro, quando foi condenado a 27 anos de prisão por liderar trama golpista que culminou nos atentados de 8 de janeiro. O ex-presidente está em cela especial na Superintendência da PF.

O quarto onde o político está custodiado tem cerca de 12m² e conta com ar condicionado, aparelho de televisão, cama de solteiro, armários, escrivaninha, frigobar, banheiro privativo e uma janela. Ele não tem contato com outros presos. Ao contrário do que alega Eduardo, o ex-presidente tem direito a banho de sol, assim como nas imagens de Maduro mostradas no vídeo. O detento ainda obteve autorização para fazer sessões de fisioterapia durante os momentos fora da cela.

Bolsonaro também tem um rádio de pilha, presente do filho Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e recebe visitas frequentes. Na última semana, a defesa do ex-presidente solicitou uma SmartTV e assistência religiosa com presença de um bispo e um pastor evangélicos.

Já Nicolás Maduro está preso desde 3 de janeiro, após ser capturado por forças dos EUA e passar pela Base Naval de Guantánamo. O venezuelano permanece desde então no Centro de Detenção Metropolitano (MDC, na sigla em inglês), no Brooklyn, Nova York. Por ficar entre tribunais federais, o prédio do MDC é frequente utilizado para custodiar réus que aguardam julgamento.

Apelidada de “inferno na terra” por advogados estadunidenses, a penitenciária é conhecida pelas condições precárias e por abrigar criminosos condenados em casos de grande repercussão. É neste local onde permanecem Maduro e a esposa, Cilia Flores, que devem estar separados e sem contato com outros presos por razões de segurança. Não há informações oficiais sobre as condições às quais o casal está submetido.

Em 2024, uma onda de críticas ganhou fôlego após a morte de dois detentos na unidade prisional. Outro episódio que denuncia a precariedade do local aconteceu em 2019, quando um apagão de energia deixou presos sem luz, aquecimento e com banheiros sem funcionamento por cerca de uma semana.

Além de Maduro, alguns nomes famosos já cumpriram pena no local, como o rapper Sean "Diddy" Combs, que esteve detido por alguns meses antes de ser condenado a quatro anos de prisão e ser transferido para outra unidade.