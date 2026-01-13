Bolsonaro recebeu protetores auditivos na prisão, afirma Carlos

Carlos Bolsonaro (PL) publicou, nesta terça-feira (13/1), um comunicado nas redes sociais em que afirma que o pai, recebeu protetores auriculares na prisão devido ao barulho do ar-condicionado na cela. Ele afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro sofre “privação de sono” em um “ambiente hostil”.
As reclamações sobre as condições da cela especial da Polícia Federal em que Jair Bolsonaro está mantido têm se tornado constantes nos perfis dos filhos do ex-presidente. No comunicado, Carlos denuncia que o pai sofre com “ruído enlouquecedor intenso” do eletrodoméstico.
“Nenhuma custódia autoriza humilhação”, declara. “Nenhuma medida administrativa pode substituir o dever do Estado de assegurar dignidade, integridade e humanidade”.
Fui informado de que o Presidente Jair Bolsonaro, atualmente sob custódia do Estado, sabidamente por todos que sofre exposição contínua a ruído enlouquecedor intenso provocado por um equipamento de ar-condicionado central instalado junto à parede de sua cela.
Além disso, ele afirma que o pai tem “quadro de saúde sensível” e que as condições da cela agravam “riscos físicos e psicológicos” ao ex-presidente condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.
Entenda como é a cela especial
Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A cela, localizada no térreo do prédio, conta com banheiro reservado, televisão, cama, mesa de trabalho e cadeira.
O espaço foi montado com base em consultas internas da cúpula da Polícia Federal e da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Bolsonaro não tem contato com outros detentos e a custódia segue padrão utilizado para autoridades com prerrogativa especial de recolhimento.